泰國醫學院男神來台！ PROXIE成員Gorn《愛的戀習生》大秀精實胸肌

男團PROXIE成員Gorn Wannapairote 在電影版《愛的戀習生》中大方秀精實身材，與女主角許紫柔有多場親密互動。原創娛樂提供

泰國新世代男團PROXIE成員Gorn Wannapairote人氣橫掃亞洲，繼12月在泰國成功舉辦個演後，官方正式宣布他將於1月初旋風訪台！此行是為即將於1月30日上映的電影《愛的戀習生》提前暖身，消息一出便引發粉絲高度關注。

該片改編自超人氣影集《K-DOL愛心增加學院》，Gorn在片中飾演冷酷男神「Sky」，不僅大方展現精實胸膛，更將與女主角許紫柔上演多場親密互動，展現外冷內熱的校園偶像魅力。

醫學院學霸背景超亮眼！Gorn跨國演繹「流量時代」夢想掙扎

戲外的Gorn是不折不扣的高材生，擁有醫學院背景且具備深厚的音樂創作才華。在《愛的戀習生》中，他飾演的角色Sky看似前途光明，實則背負家庭期待與自我懷疑的沈重壓力。

作為首部跨國影視作品，Gorn將偶像生活的真實經驗融入角色，透過吉他與歌唱實力演繹Z世代在流量、名氣與夢想間的掙扎。電影版相較影集更著重於情感選擇與成長，將校園偶像生活的酸甜苦辣完整呈現。

人氣網路影集《K-DOL 愛心增加學院》推出電影版《愛的戀習生》，以偶像的校園愛情生活為題材。原創娛樂提供

陷入「愛情選邊站」！高冷學長對決犬系暖男，合體許紫柔、粼粼引熱議

電影中引發觀眾熱烈討論的莫過於一段揪心的三角戀。Gorn所飾演的高冷學長Sky，將與于常祐飾演的溫柔暖男「小蟹」正面交鋒，讓不少影迷直呼陷入「愛情選邊站」的兩難。

Gorn預計將於1月8日出席特別場放映活動，屆時將與許紫柔、于常祐、ANITA、babyMINT粼粼、夏菈等高人氣KOL演員久違合體。當人氣成為衡量價值的標準，這群明日之星如何在舞台、友情與愛情中找到定位，成為本片最大的看點。



