泰國重拳打擊！ 截至2025年「超過7千家大麻店」宣布關閉

隨著泰國官方強勢介入，大麻產業正從「娛樂零售」大洗牌，回歸嚴格的醫療監管。（示意圖，Pixabay）

泰國大麻市場正迎來2022年開放以來最劇烈的地震！根據泰國衛生部最新數據，截至2025年，泰國境內有超過7,000家大麻商店停止營業，市場規模呈現「斷崖式」收縮。泰國衛生部長帕塔納（Pattana Promphat）表示，這並非產業崩潰，而是政府為了導正過去「過度自由」的亂象，所進行的「市場修正」與「專業化升級」。

大麻店倒閉潮是真的嗎？驚人數據：僅 15% 業者申請續照

綜合泰媒報導，過去一年，泰國街道上隨處可見的大麻零售店正在消失。數據顯示：2025年共有8,636張執照到期，但僅有1,339家（約15.5%）業者申請續約，且有超過7,000家商店選擇退場，使全泰國合法據點從高峰跌至約1.1萬家。預計2026及2027年還將有近1萬張執照到期，關店潮恐將持續。

娛樂用大麻走入歷史？新法新規：銷售必須「有醫囑」

泰國政府此次改革的核心在於「重新定義銷售管道」。新法規定，未來大麻銷售將僅限於四類法定場所：醫療機構、藥局、草藥零售店以及傳統中醫師執業場所。

這意味著過去那種「隨進隨買」的娛樂性銷售模式將被終結。未來，大麻的發放必須在醫師的直接責任下進行，由醫師開立處方，並由受過培訓的授權人員發放。衛生部強調，全泰國醫院已有足夠的醫療人員對接，確保真正有醫療需求的患者不會斷藥。

門檻變高了？連儲存溫度、異味消除都有嚴格標準

為了將大麻產業推向國際級的醫療規範，新法對營業場所提出了極高要求：環境控管，必須有專用的儲存區，且嚴格控制溫度、濕度，並避開陽光直射；衛生標準，產品嚴禁直接放置於地板上；社區保護，必須加裝高效能的異味與煙霧消除系統，嚴禁氣味干擾鄰里；專業人力，營業期間必須至少有一名受過泰國傳統與替代醫學部門培訓的認證人員在場。

投資者的訊號？陣痛過後將迎來「醫療大麻」轉型？

儘管7,000家店倒閉看似產業危機，但專家認為這是市場「去蕪存菁」的必經之路。對於追求短期暴利的零售商來說，泰國市場已失去吸引力；但對於專注於醫療外銷、合規生產的長期投資者而言，法規透明化反而降低了政治風險。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

