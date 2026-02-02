泰國野象攻擊又一樁！考艾國家公園晨運男子當場死亡

【看見泰國 VisionThai】泰國考艾國家公園2日清晨發生野生大象攻擊事件，一名來自華富里府的65歲泰籍男子在保護站附近晨運時遭野象衝撞，當場死亡。當局指出，乾季期間野象為尋找食物和水源頻繁接近人類活動區域，已加強巡邏並呼籲遊客提高警覺。

保護區域辦公室第1區主任尤沙瓦(Yotsawat Thiansawat)表示，事件發生在2日清晨約6時，死者為來自華富里府的65歲男子，與妻子一同前往該地區旅遊。夫妻倆在保護站標誌附近做運動時，突然遭一頭野生大象衝撞。妻子及時逃脫，但丈夫來不及躲避，當場死亡。

考艾4號保護站站長萬猜(Wanchai Kaenchantuek)表示，他聽到大象的聲音和呼救聲後立即趕往現場，發現死者並通報相關單位。

國家公園管理處和區域保護辦公室表示，正與相關機構協調為家屬提供協助，並根據政府規定考慮對受野生動物影響的民眾給予賠償。

當局已下令加強巡邏和監測，並強化公共警告，呼籲遊客在高風險時段格外小心。尤沙瓦警告，乾季期間野生大象經常為尋找食物和水源而更接近社區和旅遊路線，增加人象相遇的風險。

他呼籲考艾地區及周邊的居民和遊客保持警覺，如遇到野生大象務必保持安全距離，並嚴格遵守護林員的指示。如發現野生動物構成威脅或任何異常情況，可撥打考艾國家公園24小時熱線044-369100。

