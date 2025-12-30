泰國金獎團隊荒誕新作 《泰殺歌后戰》春節爆笑登場

記者周毓洵／臺北報導

繼《模犯生》掀起全球熱潮、《冥婚鬧泰大》笑翻影迷後，泰國金獎製作團隊再出怪招，推出全新娛樂圈荒誕喜劇《泰殺歌后戰》（Beauty and the Beat），把「過氣天后vs.Z世代偶像天團」直接搬上檯面正面對決。在流量為王的時代，復出、翻紅、搶話題全變成一場失控大亂鬥，電影預計於2026年2月13日農曆春節上映。

電影《泰殺歌后戰》由《娘娘腔日記》導演基特法童格安睽違5年回歸執導，故事圍繞曾紅極一時、卻為愛隱退7年的天后「布萊芬」，在愛情與金錢雙雙歸零後，賭上一切重返舞台，試圖從新世代偶像手中搶回鎂光燈。荒謬設定加上娛樂圈現實寫照，讓電影從預告曝光就話題不斷。

飾演過氣天后的德泰混血女星查奎琳門恩（Jacqueline Muench，Jackie）為戲徹底豁出去，導演堅持不用任何道具服，要求她「真的變胖」。Jackie在短短1個月內地獄式增肥10公斤，體重從53公斤飆到63公斤，拍完胖版戲份後再停工1個月全力瘦身，完成先胖後瘦的極限挑戰；Jackie笑說，增肥竟然比瘦身還痛苦，不只要練歌、練舞，還得天天狂吃燒烤、麻辣鍋，只要體重少0.5公斤就會焦慮，「還會想說今天看起來不夠胖怎麼辦！」

卡司同樣超有看頭，集結哈里特布阿約伊（Keng）、《甜心派》人氣王查瓦林佩德皮里亞旺（NuNew）、以及《娘娘腔日記》靈魂人物通凱通坎托姆（PingPong），加上首次登上大銀幕的網紅妮紐佩丹卡奧（Ninew），組成表面光鮮、私下暗暗較勁的「咧魔天團」。正式預告一上線，網友立刻嗨喊：「根本泰國版《歌喉讚》！」

德泰混血女神查奎琳門恩（Jackie）為《泰殺歌后戰》完成先胖後瘦的地獄式變身。（威視電影提供）

《泰殺歌后戰》由《模犯生》、《冥婚鬧泰大》團隊打造，春節檔主打娛樂圈荒誕對決。（威視電影提供）