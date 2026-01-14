泰國鐵路慘劇28死64傷！每位罹難者發8萬慰問金 總理震怒：失職者必須負責

泰國呵叻府發生一起駭人聽聞的重大交通工安意外。（翻攝自https://www.thairath.co.th/news）

泰國呵叻府今（14日）發生一起駭人聽聞的重大交通工安意外。由曼谷開往烏汶府的第21次特快車，在行經西丘（Sikhiu）路段時，上方高鐵施工項目的巨大起重機突然崩塌，沉重的鋼鐵結構與水泥構件直接重壓在列車車廂上，現場隨即起火燃燒，車廂嚴重變形。根據救援單位最新統計，這起悲劇已造成至少28人死亡、64人受傷，現場滿目瘡痍，慘不忍睹。

綜合泰媒報導，事故發生後，原本在攀牙府進行助選活動的總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）聞訊隨即宣布取消所有行程，並帶領交通部長皮帕趕回曼谷，隨即指派皮帕直奔事故現場坐鎮指揮。阿努廷在受訪時難掩怒火，直指這並非天然災害，而是徹頭徹尾的「人為疏失」。他痛批該項目施工團隊過去已有隧道坍塌的惡劣紀錄，如今又發生起重機倒塌，顯見在管理與施工程序上存在嚴重漏洞與跳過標準步驟的行為，並強調必須清查是否涉及違法偷工減料。

廣告 廣告

總理阿努廷聞訊隨即宣布取消所有行程，並帶領交通部長皮帕趕回曼谷。（翻攝自https://www.thairath.co.th/news）

阿努廷更直接向負責監督的泰國國家鐵路局（SRT）開砲，點名要求代理局長阿南（Anan Phonimdang）為此承擔政治責任並自我檢討，質疑其在監督承包商方面顯有失職。他激動地表示，這次事故涉及28條人命，政府絕不會坐視不管，除了要求對承包商「義大利泰國發展大眾有限公司（ITD）」提起訴訟，更揚言若法律允許，必須將該類慣犯企業列入黑名單，嚴格禁止參與未來招標，全面糾正工程界的積弊。

針對受難者與家屬的補償，泰國勞動部長特里努（Trinuch Thienthong）表示，已指示勞保局全力清查傷亡勞工的保險身分，將依法提供死亡補償金、喪葬補助及終身失能救助。鐵路局代理局長阿南則承諾，將全額負擔傷者的醫療費用，並對每位罹難者初步發放8萬泰銖的慰問金與喪葬費。儘管承包商ITD擁有高達5,000萬泰銖的工程保險，但具體理賠細節仍需等待保險公司到場評估。

根據救援單位最新統計，這起悲劇已造成至少28人死亡、64人受傷。（翻攝自https://www.khaosod.co.th/）

目前事發路段的鐵路交通已全面中斷，共有14班次受到影響。由於倒塌的起重機重達400公噸，清理難度極高，鐵路局表示必須調度特大型起重機進場，且須在確保不發生二次災害的前提下進行。目前事發當地已成立應急指揮中心，全力統籌救援與後續清理工作，而該路段工程也被無限期勒令停工，直到調查報告出爐且安全評估通過後方可復工。

更多鏡週刊報導

血淋淋教訓！正妹遭追撞嚴重腦震盪 後腦勺「鯊魚夾」碎裂竟成醫護眼中致命配件

中國17歲少年狂鑽電商漏洞！詐退萬件化妝品 非法牟利1800萬遭判刑6年

食藥署查獲「僵屍雞排」！過期8年藏倉庫 業者遭罰30萬元