泰國鐵路重大意外！起重機墜落砸2列車廂 已知22死79傷

位在泰國首都曼谷東北方的四球縣，正在進行高鐵高架橋建築，沒想到高架橋上的起重機突然掉落，砸中地面正在行駛的一列快車，至少造成22人死亡，79人輕重傷。

據泰國媒體報導，泰國一列由曼谷開往烏汶的火車，在行經四球縣時，撞上從高鐵高架工地掉下來的起重機。警方證實，這起事故至少造成22人死亡，79人受傷，傷者中有8人傷勢嚴重。（葉柏毅報導）

綜合媒體報導，這起事件發生於當地時間14日上午9點05分，地點位在曼谷東北方約230公里的四球縣「班他暖科村」，這個路段正在建築高鐵高架橋，沒想到高架橋上的起重起，不知為何突然掉落，正好砸中行經這個路段的地上火車，造成嚴重傷亡。

據泰國國家鐵路局表示，被起重機砸到的列車，是編號21號次的特別快車，共有三節車廂，其中兩節被砸到。根據座位表，乘務人員與乘客總計195人。

據報導，由於起重機壓住車廂，救援人員必須使用液壓切割機，才能從列車殘骸中，救出受困乘客。泰國副總理兼運輸部長皮帕表示，他已經收到相關報告，並且命令國家鐵路局，調查起重機掉落的原因。