泰國長公主去世 柬埔寨國王致電哀悼
[NOWNEWS今日新聞] 泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）的長女、47歲的泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕（Princess Bajrakitiyabha，簡稱帕公主），11日晚間在曼谷朱拉隆功國王紀念醫院辭世，泰國進入15天的哀悼期，各大媒體版面也改以黑白色調表達對帕公主的追思。知名旅遊粉專「泰國清邁象」發文，感嘆帕公主從出生那一刻起，就注定要背負不凡使命，可惜生老病死這種事，再有錢也躲不過。
「泰國清邁象」指出，1978年出生的帕公主，是前任泰王蒲美蓬與詩麗吉王后第一個孫輩，身為王家最受寵愛的掌上明孫、現任泰王的長女，帕公主從出生的那一刻起，就注定要背負不凡的使命。
從小，帕公主就被姑姑—備受民眾敬愛的詩琳通公主（Princess Sirindhorn）帶在身邊，以「王室核心成員」被重點培養，並循著姑姑的腳步，學習親民、勤政，在法律與公務上都展現極高的能力，扛起了王室新生代的重擔。
「泰國清邁象」形容，看著帕公主生前的影像，總能讓人深深感受到血脈的奇妙，她的五官與神韻，與父親瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）極其相似，同時也完美遺傳了母親頌莎瓦麗王妃（Princess Soamsawali，與瓦吉拉隆功離婚後被封為「長孫懿母妃」、「王長女懿母妃殿下」）年輕時的溫婉氣質，眉眼間揉合了父母2人的影子，未料卻先走一步，留下高齡68歲的母親獨自傷悲。
根據泰國《國家報》報導，柬埔寨現任國王諾羅敦·西哈莫尼
（Norodom Sihamoni）已向泰王瓦吉拉隆功發出皇家唁電，讚揚帕公主生前的德行與政績，為後世留下非常好的榜樣。
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