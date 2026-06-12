泰國長公主罕見「心臟感染黴漿菌」不治！免疫狀況恐是關鍵

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昏迷超過3年的泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）已確認辭世，享年47歲。泰國皇室對外證實此消息，主治醫師說明，死因為心臟受黴漿菌（mycoplasma）感染，進而誘發嚴重心律不整。

昏迷超過3年的泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（左）已確認辭世，享年47歲。（圖／美聯社）

對於此一死因，根據《ETtoday健康雲》報導，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，心臟本身受到感染的機率極低，原因在於心臟持續收縮、血液流速快且壓力大，細菌難以附著。臨床上所見的心臟感染，多屬「感染性心內膜炎」，即細菌附著於心臟瓣膜，導致瓣膜急性損傷或嚴重逆流，並伴隨持續性菌血症，甚至演變為敗血症。

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林謂文進一步說明，臨床最常見的致病菌為金黃色葡萄球菌及草綠色鏈球菌，若由黴漿菌直接造成心臟感染，屬於相對罕見且不典型的情況，需考量患者本身是否存在慢性疾病或免疫功能不全等潛在問題。

臨床最常見的致病菌為金黃色葡萄球菌及草綠色鏈球菌，若由黴漿菌直接造成心臟感染，屬於相對罕見且不典型的情況。（示意圖／AI生成圖）

另一種可能的感染路徑，林謂文分析，黴漿菌容易引起肺部感染，造成黴漿菌肺炎，嚴重時出現大白肺，導致呼吸衰竭及肺炎性敗血症。若患者本身患有心血管疾病，嚴重的全身性感染對心臟造成刺激後，亦可能誘發心律不整，進而影響心臟功能。林謂文表示，兩種情況均有可能，但需要更多病歷資料才能釐清實際原因。

事實上，泰國王室先前已透露，長公主出現嚴重血液感染，肺部與腎臟功能均須仰賴醫療設備及藥物維持。今年5月，公主更因大腸發炎引發腹腔感染，出現生命徵象不穩、血壓偏低、心律不整及凝血功能異常等危急狀況，病情持續惡化。林謂文提醒，黴漿菌主要透過呼吸道途徑傳播，民眾於流行期間應確實佩戴口罩、勤洗手，並維持規律作息與均衡飲食，以強化自身免疫力。

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