泰國長公主47歲辭世 全國哀悼15天降半旗

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（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕昨晚逝世，享年47歲。泰國總理阿努廷表示哀悼，呼籲民眾延續她關懷弱勢、追求正義與平等的精神。當局宣布進入15天哀悼期，政府機關和學校降半旗，但體育賽事、演唱會等娛樂活動可依原計畫舉行。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天對帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）辭世表示哀悼，並說，「任何言語都無法完整表達泰國人民此刻的感受，因為這不僅是大眾所聽到的悲痛消息，更是舉國上下難以言喻的哀傷。」

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阿努廷說，帕差拉吉蒂雅帕公主作為法律專家、外交官和社會工作者，展現了廣泛才能，鼓勵泰國人民相信自身價值，勇於做夢並努力自我提升，將他們的知識和能力用於造福社會和國家。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，阿努廷同時表示，全國娛樂等活動仍可按計畫進行，但在哀悼期間，主辦方和參與人士應在活動開始前為已故公主默哀。

另外，泰國政府也宣布，自今天起為帕差拉吉蒂雅帕公主舉行15天的哀悼期，所有官員在此期間必須身著喪服，所有政府機關和學校的旗幟將降半旗，以示對已故公主的哀悼。

帕差拉吉蒂雅帕公主辭世的消息傳出後，曼谷朱拉隆功紀念醫院湧入各界人士悼念。醫院裡瀰漫悲傷的氣氛，媒體報導，許多人士身著黑衣，手捧公主的照片，含淚哀悼。

一名66歲的退休人士塔妮雅蓬（Thanyaporn Arammekha）向曼谷郵報表示，「聽到這個消息，非常難過」。

塔妮雅蓬雙眼哭得紅腫地說道：「我熱愛君主制，因為我的父母在我很小的時候就離婚了。拉瑪九世就像我的父親一樣。」她所指的是已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej），並補充說，公主接受治療期間，就經常去醫院探望，今天聽到辭世消息，立刻趕到醫院。

公主的遺體將被送往大皇宮的披曼拉塔雅王座殿（Phiman Rattaya Throne Hall），舉行王室葬禮。（編輯：陳慧萍）1150612