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即時中心／林韋慈報導

泰國王室今（12）日證實，長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）於接受治療近4年後，於11日因併發症惡化辭世，享年47歲。她長期投入司法改革與女性受刑人權益倡議，其推動成果促成聯合國通過《曼谷規則》（The Bangkok Rules），成為國際矯正制度的重要標準。她過往也深受泰國人民愛戴，過世消息傳出，許多民眾紛紛哀悼。而她也是原本被視為最可能的王位繼承人。

帕差拉吉帝雅帕改善女性受刑人環境 促成聯合國通過《曼谷規則》

帕差拉吉帝雅帕為泰國國王瓦吉拉隆功（拉瑪十世）與頌莎瓦麗王妃的長女，曾接受完整法學與外交教育，畢業於泰國法政大學法律系，並取得美國康乃爾大學法學碩士及博士學位。她早年曾於聯合國任職，並在泰國擔任檢察官，累積司法實務經驗。

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2001年，她在探訪監獄時關注到女性受刑人面臨的懷孕、育兒及醫療照護不足等問題，進而於2006年創立「啟發計畫」（Kamlangjai Project），協助改善女性受刑人及其子女的生活、教育與職業訓練條件。

該計畫後續逐步擴展為國際性倡議，並促成聯合國於2010年通過《曼谷規則》，成為全球首套針對女性受刑人待遇與非監禁措施所訂定的最低標準，也奠定她在國際刑事司法改革領域的影響力。

快新聞／泰國長公主47歲辭世！《曼谷規則》影響全球女囚制度 人民紛紛哀悼

泰國首都曼谷人民手持長公主紀念照哀悼。（圖／美聯社提供）

生前曾表示：若社會存在動盪與不公國家就無法成長 因病享年47歲

除司法改革外，帕差拉吉帝雅帕亦曾於2012年至2014年間擔任泰國駐奧地利大使，並兼任駐斯洛維尼亞與斯洛伐克大使，後續持續參與司法與法治相關工作。2021年，她獲授陸軍上將軍階，並出任皇家安全指揮部參謀長，負責王室安全相關事務，成為泰國王室少數同時具備法律、外交與軍事經歷的重要成員。

她生前曾表示：「若社會存在動盪與不公，國家就無法成長。」其推動的《曼谷規則》至今仍被多國作為女性受刑人政策的重要參考，也成為她留給國際社會最具代表性的公共遺產。泰國於1974年修法後女性已可繼承王位，但目前73歲的泰王仍未立儲，隨著長公主離世，王位問題再掀起討論。

原文出處：快新聞／泰國長公主47歲辭世！《曼谷規則》影響全球女囚制度 人民紛紛哀悼

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