泰國阿努廷可望連任總理 林佳龍盼持續合作新南向政策

泰國執政的泰自豪黨贏得國會大選後，總理阿努廷喜不自勝。路透社



泰國於昨（2/8）日舉行眾議院選舉，完成500席眾議員改選，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）仍是眾院第一大黨，林佳龍第一時間指示駐泰國代表處祝賀，外交部表示將持續在新南向政策下深化雙邊合作。

泰國於昨（2/8）日舉行眾議院選舉，阿努廷所領導的泰自豪黨一舉成為第一大黨，將可望結合其他政黨籌組聯合內閣繼續執政，先前呼聲極高的反對派「人民黨」位居第二，不過人民黨前身「前進黨」前黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）昨日在台灣的新書分享活動仍引起關注。

外交部長林佳龍第一時間誠摯祝賀，並指示我國駐泰國代表處代表政府向泰國政府及相關當選人士致電祝賀。台灣與泰國長期在經貿、投資、觀光、文化及教育等領域交流密切，雙方互為重要合作夥伴。近年在新南向政策架構下，雙邊合作持續深化，民間往來日益頻繁，交流互動成果豐碩。

外交部表示，我國期盼未來在既有良好的合作基礎上，持續秉持「總合外交」務實、互惠原則，與泰國新一屆政府及國會進一步深化各項實質合作，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

