泰國降頭片始祖回歸！BNK48成員自曝真實遭下咒內幕 拍戲呆滯失神「記憶空白」

《邪降：覺醒》BNK48前偶像女團隊長丘普朗阿瑞昆驚曝，曾遭人「施咒」，且對象正是她心中懷疑的人選。威視電影提供

《邪降》系列重續作《邪降：覺醒》在泰國上映登頂票房冠軍，更一舉終結科幻鉅作《阿凡達：火與燼》霸榜4周的紀錄。片中極致的殘虐視覺被封為近年最「虐胃」體驗，徒手撕碎下顎、滾燙鉛水灌喉等酷刑實錄，讓泰國觀眾紛紛發出警告：「觀影前千萬別吃太飽！」

曾為泰國女團BNK48總隊長的「怪物新人」丘普朗阿瑞昆，此次徹底撕掉偶像標籤，展現驚人的「三重人格」瘋魔演技。她在片中飾演遭殘酷霸凌後覺醒的少女，必須在清純、復仇與邪神附身間切換自如。

丘普朗坦言因入戲過深，拍攝期間曾陷入「呆滯失神」狀態，記憶一片空白，甚至需要工作人員攙扶才能走路，靈魂彷彿被抽乾的模樣令現場人員不寒而慄。

《邪降：覺醒》血腥程度全面升級，逼真血腥酷刑超「虐胃」。威視電影提供

丘普朗自曝曾遭「真實下咒」

除了大銀幕上的恐怖演出，丘普朗更在節目中分享一段令全場驚呼的親身經歷。她透露多年前曾連續一周高燒40度不退，直到友人進行驅邪儀式後才奇蹟痊癒。

事隔三年，她才從母親口中證實當年確實遭人「施咒」，且對象正是她心中懷疑的人選。這段真實的「被下降頭」體驗，讓她在詮釋《邪降：覺醒》中受詛咒的角色時，情感層次更顯真實且令人毛骨悚然。

霸凌學長姐慘遭「血色清算」

《邪降：覺醒》劇情描述出生帶有詛咒的潘娜（丘普朗 飾），原想展開大學新生，卻慘遭六名學長姐殘酷霸凌。對方的變本加厲意外喚醒潘娜體內潛藏的「三眼神」邪力，獵人與獵物的身分瞬間反轉。覺醒後的她信手捻來皆是索命降術，展開一場以牙還牙的終極獵殺，電影將於3月20日全台上映。



