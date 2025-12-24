泰國難民冬令發放 穿新衣過好年

慈濟泰國分會在靜思堂舉辦「國際難民冬令發放」，關懷多個國家的難民家庭。除了發放購物券之外，志工們也準備福慧紅包，還有服裝品牌捐出衣服共善。

日本服飾品牌捐贈衣服，志工整理分類，發放時會方便許多。

阿富汗難民志工 哈比布拉：「今天來幫忙，為難民家庭摺疊衣服，讓他們有溫暖的衣服可以穿。」

廚房裡，兩部大烤箱，總共出爐超過一萬顆愛心餅乾，是耶誕節慶點心。雖然泰國目前是冬季，陽光灑落之時，依然帶著熱氣，入口處，就有茶水服務區。志工每一項安排，希望異鄉人，感受到慈濟泰國分會的真誠善意。

志工 佩彩妮：「當看到受助者的笑容 ，甚至聽到他們向志工道賀新年快樂，我內心充滿感動，特別是看到父母帶著孩子前來，讓我深深期盼這分援助能為他們，帶來一個溫暖而有希望的新年。」

佩彩妮的父親是計程車司機，疫情期間，全家人都受過慈濟幫助。透過以工代賑計畫，馬格塔擔任翻譯，也是在施與受的過程中，讓愛循環。

索馬利亞難民 馬格塔：「當我用心去看，來到這裡的每一個人，就會明白自己能為他們做些什麼，這裡有病患，也有年長者，也有老婦人，所以我很願意去付出。」

國際難民冬令發放，慈濟不僅以購物券，實際照顧兩千多戶難民的生活所需，也是鋪展一條愛與善的道路。

志工 彭艾克：「平時生活中，我自己很難有機會，參與協助難民的行動，主要因為經濟能力有限，然而，透過慈濟的平台，讓我成為付出的一分子，不但實際參與，也能分享愛與關懷。」

多種語言，說著慈濟情，說著同一個理念，那就是愛。

