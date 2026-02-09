泰國電商助長仿冒品！查獲化妝保養品含汞類固醇逾6千萬銖

【看見泰國 VisionThai】泰國智慧財產權局(Department of Intellectual Property, DIP)1月30日在龍仔厝府(Samut Sakhon)查獲一座大型假貨倉庫，起出超過22.3萬件仿冒商品，市值逾6,320萬泰銖。這批查獲的洗髮精、護膚品、牙膏等日用品均未取得泰國工業標準局(TISI)或食品藥物管理局(FDA)認證，可能含有汞、類固醇等有害物質，對公眾健康構成威脅。

線上交易追查到實體倉庫 成非法商品集散地

此次行動由智慧財產權局聯合經濟犯罪警察(Economic Crime Suppression Division)及中央調查局(Central Investigation Bureau)執行，並有國際法律事務所參與。調查人員證實，這是對非法線上市場更廣泛調查的延伸，執法單位追蹤數位供應鏈，最終鎖定這座位於龍仔厝府的實體配送中心。查獲商品從洗護用品、護膚品到機車零件，顯示仿冒品產業已形成線上銷售與線下配送的完整網絡。

電商助長仿冒 當局加強執法

智慧財產權局局長Auramon Supthaweethum警告，「這些仿冒品往往在缺乏監管的環境下製造，可能含有危險化學物質。這些產品不僅損害國家經濟，更對生命構成直接威脅。劣質化妝品和日用品可能導致嚴重的長期健康併發症。」呼籲民眾應透過正規通路購買商品，避免使用來路不明產品。

隨著電商平台興起，仿冒品透過網路販售的情況日益嚴重。執法單位表示將持續追查供應鏈源頭，並呼籲民眾提高警覺，發現可疑商品應立即檢舉，共同維護消費安全。

核稿：陳韋如

