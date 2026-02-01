泰國青年愛台灣人情味 學華語1年拚高階認證
華語搭橋移工夢5（中央社記者許秩維台北1日電）來自泰國的柯建太，來台旅行後喜歡上台灣的風土人情，大學畢業後來台學華語，幾乎從零開始的他，不到1年就通過華語文閱讀測驗B2（高階認證），未來也希望有機會留台工作。
柯建太今年24歲，高中開始對華語有興趣，大學時期也有學一點華語，後來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，讓他一度失去學華語的興趣，直到後來有機會到台灣旅行，讓他重拾學習動機，並認真找資料、諮詢，在大學畢業後，毅然決定從泰國前往台師大國語中心學習華語。
回憶剛到台灣時，柯建太說，自己幾乎是從頭開始學，尤其華語的聲調很困難，和泰文不同，自己剛開始「講話都是平的，沒有抑揚頓挫」，聽起來很怪，後來在華語環境生活下，慢慢熟悉台灣人怎麼說華語，並調整自己的華語音調。
在台灣學習將近一年，柯建太參加華語文測驗，閱讀測驗順利通過B2（高階認證），聽力測驗則通過B1（進階認證），只差一點就通過B2。
柯建太提到，除了透過國語中心課程、考古題學習，平常也會聽歌、聽Podcast、聽新聞，原本自覺聽力比閱讀好，但參加考試後才發現聽力是弱項，由於聽力考題會連續不停地說，一不小心就會略過重要資訊，所以比想像的更困難。
台灣學華語一年半，柯建太表示，在台灣生活有輕鬆的感覺，沒有那麼大壓力且很有人情味，有考慮念華語研究所，希望有機會能留台工作，但聽說外國人工作機會很競爭，且公司不一定願意開出夠高的薪水，因此也不排斥未來回泰國從事和華文相關的工作。
來自印尼的楊婉斯，由於父母覺得華語很重要，因此她從小就接觸華語，後來在學校也有機會學習華語，只是每週僅2、3小時；為提升自己的華語能力，她還報名補習班學習，並利用課餘時間閱讀華語書、聽華語歌、看華語電影等。
在印尼唸完高中後，楊婉斯在父母支持下，來到台灣留學，目前就讀台師大華語文教學系。
楊婉斯表示，之所以選擇來台灣留學，一方面是希望可以在華語的環境中生活，有助於提升語言能力，另一方面考量台灣很安全、交通方便，且學費和生活費都不會太貴，因此才決定來留學。
為了到台灣留學，楊婉斯在印尼時就參加華語文能力測驗，第1次考試取得B1（進階認證）的成績，但她認為首次參加考試不熟悉試題，希望成績再精進，因此經過訓練後再報考，第2次考試聽力測驗取得B2（高階認證）成績，閱讀也差一點晉升B2（高階認證）。
雖然在華語文測驗取得不錯成績並順利來到台灣留學，但楊婉斯坦言，原本學的華語是中國大陸的簡體字，許多發音和名詞使用都和台灣不同，來到台師大就讀後，有點像重頭開始學，加上是跟台灣學生一起上課，剛開始會有點跟不上進度。
楊婉斯指出，由於自己就住在學生宿舍，室友是台灣同學，系上老師也很好，遇到不會的字句，她都會下課去請教，加上日常生活和工讀場合，都有很多使用華語的機會，透過多聽多練習，慢慢提升華語。
同樣有意願留台工作的楊婉斯說，聽說外國人留在台灣工作的簽證問題較複雜，因此有些公司嫌麻煩，不喜歡聘用外國人，希望相關簽證問題能簡化；同時希望可以放寬更多行業聘用外國人，讓願意留台工作的外國人能有更多選擇。
台師大國語中心主任蔡雅薰表示，國語中心近3年各類推廣班學員皆有近萬人次，學員人數前4名的國家人數依序為日本、美國、泰國、印尼；國語中心課程兼顧聽、說、讀、寫，另針對華裔學生提供讀寫加強的實用華語讀寫課程，也能根據各合作單位與學校的專案，量身訂做專屬課程。
台師大國語中心課程規劃也結合語言與文化，蔡雅薰舉例，在台灣節慶時安排文化體驗或企業參訪與活動，例如製作鳳梨酥、藍染體驗、參與媽祖遶境等，讓學員有更多機會應用華語，透過這種模式達到溝通目的，並跟母語者互動，能深化學生學習的動機，學生也會更樂於學華語。
為提升學員的華語文能力，台師大國語中心課程分為9個等級，可對照歐洲語言共同架構和華語文能力測驗的等級。
蔡雅薰提到，課程配置都有良好管控，每1級要達到何種程度都有標準，透過細緻的分級，確實掌握並推進學生的華語程度，學生須達到一定能力才能升到下一等級，只要按部就班學華語，上完1年課，相信日常生活使用或溝通都沒問題。（編輯：陳清芳）1150201
