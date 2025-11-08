泰國風俗女拐騙12歲女兒赴日賣淫 警方證實10月「在台被捕」：移民署收容中
近日，日本警方揭露一起涉及跨國人口販運的強迫未成年賣淫事件。一名年僅12歲的泰籍少女，在不知情狀況下遭從事風俗工作的母親誘騙至東京，被留在一間非法經營的按摩店從事性服務工作。少女起初為了家庭生計屈從，但最終難以忍受日夜賣淫的生活出面自首，事件才因此曝光。泰國警方此前透露，這名受害少女的生母目前在台灣被拘留中。對此，台灣警方出面證實消息，表示該名泰籍女性10月在桃園因賣淫遭逮，目前交由移民署收容，將擇日遣返。
根據此前報導，日本東京警視廳宣布，一家位於東京都文京區湯島一帶的非法按摩店，涉及強迫一名未成年少女在店內從事性服務工作，業者因此被捕。日本警方指出，受害少女年僅12歲，此前在泰國與妹妹、祖父母同住。今年6月底，少女在從事風俗工作的生母帶領下前往日本，沒想到一落地就被帶到涉事按摩店要求從事性服務工作，生母則在不久後拋下少女獨自離去。
據日本警方統計，這名少女在今年6月27日到7月29日共33日間，被迫接待了61名客人，性交易款項共62萬7000元（約新台幣12.6萬元）在按摩店扣除傭金後，全數轉入少女生母相關人士的帳戶。受害少女雖然從其他泰籍人士口中得知，居留超過15天可能因此被逮捕，但她由於難以忍受這樣的生活，最終在今年9月16日獨自前往東京出入國管理局自首求助。
日本警方得知此事後，已經逮捕涉事的按摩店業者。由於事件不僅涉及逼迫未成年少女賣淫，更可能與跨國人口販運有關，因此已經展開深入調查。同時與泰國當局進行聯繫，協調將受害少女送回泰國。
由於此事在泰國同樣造成轟動，泰國警方在當地受訪時透露，這名受害少女的生母現年29歲，過去曾因「工作」原因出國27次，足跡遍及日本、越南、台灣等地。據泰國警方了解，少女生母在離開日本後，並沒有返回泰國，而是前往台灣，目前已經因為涉及另外一起賣淫案件被捕。泰國警方預定下週派員前往日本協調少女返泰事宜，之後也將前往台灣啟動將少女生母引渡回泰國的程序。
對此，台灣警方也出面證實此消息，指出這名少女的生母在今年10月被桃園警方查獲有賣淫等情事，最終被以違反《社會秩序維護法》裁處罰鍰，最高可以開罰3萬元，目前由移民署收容中。此事也引起刑事局高度重視，已著手介入調查。
台灣警方指出，目前已聯繫駐日、駐泰聯絡官與當地政府了解相關狀況，駐日聯絡官負責了解在日本的少女相關問題、人身狀況以及賣淫的相關事證，泰國聯絡官則是釐清泰國母女在泰國的相關家庭狀況，另外了解出國的原因等相關問題。
警方指出，目前少女生母在台賣淫被桃園警方查獲，是台灣地區發生的事件，但如果相關動態資料追出涉及其他違法情事，台灣警方也會依據泰國警方或日本警方提出之要求或相關事證依法進行偵辦。
移民署則在今（8）日表示，當事人於9月間持免簽證入境，現已逾期停留。另因在台涉嫌賣淫，違反社會秩序維護法，經警方裁處後移交本署收容中，將依規定辦理遣返作業。移民署也持續與刑事局、泰方等相關單位洽繫，必要時將提供蒐報違法情訊。
◎尊重身體自主權，請撥打113、110。
◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。
看更多 CTWANT 文章
每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏
家寧媽提告慘敗！ Andy帥氣回應：真相會發光
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
其他人也在看
高雄千萬社區驚傳連環竊案！8戶遭闖損失破60萬 醫師、員警都成受害者
高雄市鳳山區一處透天高級社區10月底驚傳連環竊案，至少有8戶住戶遭人從窗戶闖入行竊，損失金飾與現金共超過60萬元。由於社區住戶多為醫生、企業主及員警，消息傳出後引發鄰近居民恐慌。警方追查後鎖定一名男子涉案，經檢方聲押獲准，但研判尚有共犯，正全力追查中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
永靖鄉農會「幸福蔬果 花現永靖」農產推廣行銷 在各項領域獲得不凡成就
為行銷在地農特產品，發揚地方特色，永靖鄉農會今(8)日上午舉辦「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動，縣長王惠美受邀與會。王縣長首先恭賀今年各項評鑑競賽的得獎者，包括洋香瓜評鑑、茄子評鑑、國產龍眼蜂蜜品質評鑑，以及苔球及小品盆栽設計競賽的優勝者，在各項領域獲得不凡成就。縣長王惠美也恭喜永靖鄉農會榮獲114年第2屆洋香瓜評鑑團體組冠軍、彰化縣茄子果品評鑑競賽團體組冠軍、優質溫室早春巨峰葡萄評鑑競賽團體組季軍、以及提芭優質番石榴評鑑白肉組團體組季軍等多項殊榮。這些亮眼的成績，正是理事長、常務監事與總幹事三位首長帶領團隊，共同努力、辛勤耕耘的成果。農業處表示，今年永靖鄉特別舉辦苔球及小品盆栽設計競賽，共有60組參賽，每一位參賽者結合植物造型與設計美感進行園藝創作。苔球以苔蘚包覆根系、搭配植栽素材，創造出自然又療癒的「綠色小宇宙」；小品盆栽則以細緻構圖與比例美學，將植物之美濃縮於小巧盆景中，展現園藝與藝術的完美融合。縣府將持續與各鄉鎮市農會攜手合作，推廣地方農特產品，打造地方特色新亮點。「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動，包涵苔球盆栽組合設計競賽、產銷班農產品行銷推廣、家政班、四健會、台灣好新聞 ・ 11 小時前
駕駛低頭看導航華中橋自撞翻覆 4男2女輕重傷
台北市華中橋今日凌晨發生七人座休閒車自撞分隔島翻覆事件，車內4男2女分受輕重傷送醫。警方初步調查，疑為29歲孫駕駛，因路況不熟，低頭看導航，以致車輛偏離路線肇禍，並無酒駕。至於確實肇禍因警方將再作進一步釐清。警方表示，今（8）日凌晨1時許，孫姓男子駕駛七人座休旅車由新北市往北市方行駛時，當行經華中橋自由時報 ・ 16 小時前
關節退化造成腳踝疼痛、影響睡眠！「微創動脈栓塞術」解除疼痛、找回行動力
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】曾經腳踝粉碎性骨折的患者，有可能在手術後因為局部關節承受過多的壓力，出現受傷的腳踝長出骨刺或局部關節加速退化，造成疼痛，難以正常行走，甚至影響睡眠。大林慈濟醫院疼痛科王思讚醫師表示，隨著醫療進步，目前已經有「微創動脈栓塞術」新選擇，華人健康網 ・ 16 小時前
康橋車禍重傷學生治療康復 捐款彰基致謝 (圖)
康橋國際學校秀岡校區一名學生4月在彰化遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長8日在校長温宥基（前右3）等陪同下到彰化基督教醫院捐新台幣50萬元致謝，由彰基總院長陳穆寛（前左6）代表接受。中央社 ・ 11 小時前
基隆暖暖興隆街邊坡仍有巨石裂開 颱風後評估開放時程
基隆市暖暖區興隆街昨天道路邊坡坍塌，土石滑落造成交通中斷，市府工務處已將土石清理完成，市府今天與專業單位人員前往現場勘查，發現山坡還有浮石，且有塊12米高的巨石有裂縫，市府將以破碎機進裂解岩塊再分批清運，持續封閉道路，颱風後再檢討評估開放時程。自由時報 ・ 11 小時前
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
台泰觀光交流持續升溫！根據泰國觀光局台北辦事處最新統計，今年截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，恢復力道強勁。泰國觀光局處長莎莉蔓接受《三立新聞網》採訪時透露，七成台灣旅客偏好自由行、最愛潑水節熱鬧氣氛，而來台觀光的泰國旅客則對珍珠奶茶與甜點文化情有獨鍾，讓雙向旅遊熱度持續攀升。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 19 小時前
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
叩! 誤以為旋轉踏板飛出 女騎士擦撞轎車涉肇逃
中部中心 / 中部綜合報導台中一名女騎士，騎車過程擦撞轎車，有聽到叩一聲，低頭查看機車的飛旋踏板，以為只是踏板飛出來，不曉得發生擦撞，離開現場涉嫌肇逃，被車主揪出報案逮人。另外六分局警方，偵辦肇逃案，調閱監視器發現，轎車懸掛偽造車牌，最後查到持有多面偽造車牌，挖出案外案，罪加一等。肇事車撞車後 只剩一顆大燈仍照開不誤。（圖／翻攝畫面）轎車行經台中西屯區廣福路，猛烈往停放在路旁的車輛撞上去，砰的一聲，轎車轉了一圈才停下來，但駕駛根本沒下車，裝沒事跑了，涉嫌肇逃。警方獲報，調閱監視器，以車追人，發現駕駛開著受損只剩一顆大燈的轎車逃逸，同時鎖定車牌號碼，發現車牌造假。警方向法院申請搜索票，展開查緝行動，果真發現，陳姓嫌犯持有多面偽造車牌女騎士騎車撞車後以為只是飛旋踏板彈出 結果竟然是撞車 涉嫌肇逃。（圖／翻攝畫面）另外一起肇逃案，發生在台中北屯，女騎士騎車經過轎車後，撇頭往左側看了一下，好像是左側飛旋踏板彈出來了，但她不以為意，但挨撞車主可氣炸了，因為騎士撞上她的愛車，留下刮痕。女騎士被通知到案，表示有聽到扣的一聲，以為只是飛旋踏板彈出來，不知道撞到車，並非故意肇逃，願意負起賠償責任。原文出處：叩！誤以為只是旋轉踏板飛出 台中女騎士擦撞轎車涉肇逃 更多民視新聞報導黑賓士狂飆2鎮！竊車賊連撞2人 毒品灑滿車內警封路圍捕終落網行竊「珊瑚媽祖」犯嫌身分曝光 在當地做八大缺錢花「還沒銷贓就被抓」不到30秒! 高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭逮民視影音 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 10 小時前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 13 小時前