泰國風俗女拐騙12歲女兒赴日賣淫 警方證實10月「在台被捕」：移民署收容中

一名年僅12歲的泰籍少女，在不知情狀況下遭從事風俗工作的母親誘騙至東京從事性服務工作。泰國警方則指出，目前少女的生母人在台灣，因為涉及賣淫事件遭到拘留。（示意圖／翻攝unsplash）

近日，日本警方揭露一起涉及跨國人口販運的強迫未成年賣淫事件。一名年僅12歲的泰籍少女，在不知情狀況下遭從事風俗工作的母親誘騙至東京，被留在一間非法經營的按摩店從事性服務工作。少女起初為了家庭生計屈從，但最終難以忍受日夜賣淫的生活出面自首，事件才因此曝光。泰國警方此前透露，這名受害少女的生母目前在台灣被拘留中。對此，台灣警方出面證實消息，表示該名泰籍女性10月在桃園因賣淫遭逮，目前交由移民署收容，將擇日遣返。

根據此前報導，日本東京警視廳宣布，一家位於東京都文京區湯島一帶的非法按摩店，涉及強迫一名未成年少女在店內從事性服務工作，業者因此被捕。日本警方指出，受害少女年僅12歲，此前在泰國與妹妹、祖父母同住。今年6月底，少女在從事風俗工作的生母帶領下前往日本，沒想到一落地就被帶到涉事按摩店要求從事性服務工作，生母則在不久後拋下少女獨自離去。

據日本警方統計，這名少女在今年6月27日到7月29日共33日間，被迫接待了61名客人，性交易款項共62萬7000元（約新台幣12.6萬元）在按摩店扣除傭金後，全數轉入少女生母相關人士的帳戶。受害少女雖然從其他泰籍人士口中得知，居留超過15天可能因此被逮捕，但她由於難以忍受這樣的生活，最終在今年9月16日獨自前往東京出入國管理局自首求助。

日本警方得知此事後，已經逮捕涉事的按摩店業者。由於事件不僅涉及逼迫未成年少女賣淫，更可能與跨國人口販運有關，因此已經展開深入調查。同時與泰國當局進行聯繫，協調將受害少女送回泰國。

由於此事在泰國同樣造成轟動，泰國警方在當地受訪時透露，這名受害少女的生母現年29歲，過去曾因「工作」原因出國27次，足跡遍及日本、越南、台灣等地。據泰國警方了解，少女生母在離開日本後，並沒有返回泰國，而是前往台灣，目前已經因為涉及另外一起賣淫案件被捕。泰國警方預定下週派員前往日本協調少女返泰事宜，之後也將前往台灣啟動將少女生母引渡回泰國的程序。

對此，台灣警方也出面證實此消息，指出這名少女的生母在今年10月被桃園警方查獲有賣淫等情事，最終被以違反《社會秩序維護法》裁處罰鍰，最高可以開罰3萬元，目前由移民署收容中。此事也引起刑事局高度重視，已著手介入調查。

台灣警方指出，目前已聯繫駐日、駐泰聯絡官與當地政府了解相關狀況，駐日聯絡官負責了解在日本的少女相關問題、人身狀況以及賣淫的相關事證，泰國聯絡官則是釐清泰國母女在泰國的相關家庭狀況，另外了解出國的原因等相關問題。

警方指出，目前少女生母在台賣淫被桃園警方查獲，是台灣地區發生的事件，但如果相關動態資料追出涉及其他違法情事，台灣警方也會依據泰國警方或日本警方提出之要求或相關事證依法進行偵辦。

移民署則在今（8）日表示，當事人於9月間持免簽證入境，現已逾期停留。另因在台涉嫌賣淫，違反社會秩序維護法，經警方裁處後移交本署收容中，將依規定辦理遣返作業。移民署也持續與刑事局、泰方等相關單位洽繫，必要時將提供蒐報違法情訊。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。





