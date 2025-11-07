泰國館打造身心靈充電之旅
台北國際旅展ITF昨（七）日起至十一月十日於南港展覽館一館熱鬧登場，泰國觀光局台北辦事處以「用療癒重新定義奢華」為主題，結合文化表演、主題行程與限定優惠，邀請旅客於旅展期間造訪泰國館，感受道地泰式魅力。
泰國觀光局台北辦事處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）表示，今年展館以「Healingisthe New Luxury用療癒重新定義奢華」為概念，打造身心靈充電的放鬆體驗，推廣旅遊重質不重量，出國不再是走馬看花。並呼應環保永續，鼓勵走訪綠色旅遊景點，以無污染方式深度探索泰國各府，延長旅遊停留時間，真正體驗在地生活。
針對泰國皇太后詩麗吉離世是否影響旅客赴泰行程與活動，莎莉蔓表示，皇太后的辭世，泰國人民會以穿著等方式緬懷這位「泰國國母」對國家的貢獻，但各項活動則照常舉行不受影響。據航空公司回報，目前訂位銷售皆在理想範圍內，旅客可安心規劃行程。
ITF旅展期間，泰國館攜手亞航、雄獅、山富、品冠、東南、KKDAY及開心假期等七家業者推出限定優惠，包括自由行萬元有找、團體報名最高現折一萬二千元、買一送一、免小費及加碼上網卡等多重好禮。舞台活動邀請人氣旅遊創作者小林賢伍、巨鳥胃七七與郁瑋、艾瑞克、尼克等分享私藏行程，每日還有精彩泰國舞蹈演出，展現泰國多元文化魅力。
其他人也在看
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
ITF旅展首日！15人親友團揪玩這國家 一眨眼「330萬團費」刷下去了
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館開展，首日買氣熱絡，各大旅遊與航空業者紛紛開出紅盤。受惠於「普發一萬元」政策與年底出遊旺季，現場人潮爆滿、訂單不斷，不少攤位開展數小時內即傳出破百萬元業績，業者普遍看好整體業績可望年增兩成。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
全球必訪旅遊勝地阿里山 夢幻楓景、磅礡雲海登場
阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明“玩攝阿里山楓紅假期” 【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】連美國〈紐約時報〉和〈國台灣好報 ・ 10 小時前
賴清德宣布組觀光國家隊 推動2030年國內觀光產值達兆元
總統賴清德今天（7日）出席2025 ITF台北國際旅展開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化；並宣布將組「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8378億元，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
ITF台北旅展最殺優惠！長汎假期「普發一萬」放大術 加碼各國旅遊優惠
年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於7日（五）至10日（一），在台北南港展覽館登場。「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）」推出本年度最「鈔」值的旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，要讓大家成為旅遊精省達人！中時財經即時 ・ 1 天前
政院拍板 4年投入百億拚國旅
國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。中時新聞網 ・ 17 小時前
普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅
迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。中時財經即時 ・ 1 天前
台中最浪漫打卡點 后里環保公園秋景超療癒
[NOWnews今日新聞]台中市后里環保公園近日迎來最浪漫、最有活力的季節景致！台中市政府建設局指出，園區內約0.5公頃的波斯菊花海即將盛放，紅、白、粉、橘交織成夢幻畫布，落羽松林近期也悄然轉色，構成...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 1 天前
希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元
即時中心／黃于庭報導總統賴清德今（7）日出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，他指出，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人，期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到兆元產值目標。民視 ・ 5 小時前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......風傳媒 ・ 11 小時前
離島2天1夜3299元起 華信航空ITF旅展推限定優惠
ITF台北國際旅展今日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天熱鬧的旅展活動。華信航空表示，秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩GO台灣之美。中時新聞網 ・ 2 小時前
就醫、奔喪不用再搶票！11／11起華信留機位 保澎湖居民急需
近期澎湖航線搭機需求攀升，澎湖地方多次向交通部反映盼保留機位給當地民眾，協助緊急返台、就醫等需求，華信航空表示，將自11月11日起啟動澎湖機位保留。中時新聞網 ・ 1 天前
林佳龍推廣友邦「史瓜貝」旅遊 12月起每月出團
（中央社記者吳書緯台北7日電）2025 ITF台北國際旅展今天登場，外交部長林佳龍表示，在外交部積極促成，串聯政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式成功推出友邦旅遊行程，「瓜地馬拉+貝里斯」以及史瓦帝尼的旅遊套裝行程，將從下個月開始，月月出團。中央社 ・ 4 小時前
普發1萬加持！ITF旅展明登場 長汎最高折1萬、越捷「0元機票」搶客
2025台北國際旅展將於明（7）日至本月10日在台北南港展覽館登場，今年不僅有長榮集團旗下「長汎假期」推出兩人同行最高現折1萬元的超殺團體優惠，越捷航空也同步祭出為期一週的「新台幣0元機票」活動（未含稅金與手續費），搶攻歲末旅遊商機。各家業者端出超值行程與加碼好禮，吸引旅客趁旅展檔期搶便宜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！
紐西蘭奧克蘭皮哈海灘。照片提供：艾爾·古斯裡（AlGuthrie）【旅遊經洪書瑱報導】旅遊經 ・ 1 天前
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌...styletc ・ 2 天前
加路蘭遊憩區｜台東海岸線 看海聽海感受悠閒綠意 裝置藝術超好拍
「加路蘭遊憩區」是台東海岸線旅行的招牌景點，園區有寬廣的草坪可以感受悠閒的綠意，草坪上還有許多裝置藝術可以拍照，觀景台上可以欣賞海岸美景，是一處令人放鬆心情的好地方。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 9 小時前