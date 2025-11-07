泰國館療癒登場 ITF旅展邀你奢華放鬆遊泰國
▲圖上：泰國專業舞蹈團今（七）日起在ITF台北國際旅展表演精彩節慶舞姿。
圖下：泰國觀光局台北辦事處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）（圖中）邀請大家旅展期間到泰國館體驗泰國風情。（記者蘇春瑛攝）
台北國際旅展ITF今（七）日起至十一月十日於南港展覽館一館熱鬧登場，泰國觀光局台北辦事處以「用療癒重新定義奢華」為主題，結合文化表演、主題行程與限定優惠，邀請旅客於旅展期間造訪泰國館，感受道地泰式魅力。
泰國觀光局台北辦事處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）受訪表示，今年展館以「Healing is the New Luxury 用療癒重新定義奢華」為概念，打造身心靈充電的放鬆體驗，推廣旅遊重質不重量，出國不再是走馬看花。並呼應環保永續，鼓勵走訪綠色旅遊景點，以無污染方式深度探索泰國各府，延長旅遊停留時間，真正體驗在地生活。
針對泰國皇太后詩麗吉離世是否影響旅客赴泰行程與活動，莎莉蔓表示，皇太后的辭世，泰國人民會以穿著等方式緬懷這位「泰國國母」對國家的貢獻，但各項活動則照常舉行不受影響。據航空公司回報，目前訂位銷售皆在理想範圍內，旅客可安心規劃行程。
ITF旅展期間，泰國館攜手亞航、雄獅、山富、品冠、東南、KKDAY及開心假期等七家業者推出限定優惠，包括自由行萬元有找、團體報名最高現折一萬二千元、買一送一、免小費及加碼上網卡等多重好禮。舞台活動邀請人氣旅遊創作者，包括小林賢伍、巨鳥胃七七與郁瑋、艾瑞克、尼克Nick等，四天活動分享私藏行程與美食。每日並有經典泰國舞蹈演出，從節慶群舞到融合武術與戲劇，展現泰國多元文化魅力。
其他人也在看
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 21 小時前
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 天前
多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動
新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 1 天前
全球必訪旅遊勝地阿里山 夢幻楓景、磅礡雲海登場
阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明“玩攝阿里山楓紅假期” 【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】連美國〈紐約時報〉和〈國台灣好報 ・ 3 小時前
140億美元比特幣沒收！ 美港星泰追殺「太子」詐騙帝國
太子集團創辦人陳志，因涉嫌強迫勞動、詐騙，遭到美國制裁通緝，價值140億美元的比特幣等資產都被沒收。目前陳志仍持續失聯，為了徹底擊破這個跨國洗錢鏈，包括香港、新加坡、泰國當局也出手，包含沒收遊艇、豪車等，亞洲政府凍結的相關資產，總價值超過百億台幣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構
北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
非主動提吳音寧？謝龍介揭背後恐有報恩內幕
[NOWnews今日新聞]台灣肥料公司近日原傳出由吳音寧出任董事長，引輿論炸鍋，台肥董事會後續於4日決議由張滄郎接任董座。對此，國民黨立委謝龍介昨（5）日直言，吳音寧恐怕不是總統賴清德主動提的，很多事...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
賴清德宣布組觀光國家隊 推動2030年國內觀光產值達兆元
總統賴清德今天（7日）出席2025 ITF台北國際旅展開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化；並宣布將組「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8378億元，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！重大突破全靠「背後1組織」
娛樂中心／綜合報導31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在被通緝逃亡數小時後，5日凌晨在律師和女友陪同下到警局投案。不過，這起案件能取得如此大的進展，全靠當地的「1追緝單位」連日調查，才讓案情逐漸明朗。民視 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 6 小時前
苗栗金條失主找到了！老翁夜宿公園忘帶走
苗栗市貓貍山公園，今（5）早有民眾晨運時發現大量金條與現金紙鈔，初估價值超過五百萬，發現第一時間完全沒有人敢靠近，深怕是詐騙集團新手段。經查失主是一名67歲獨居老翁。除了紙鈔外，還找到7條金條，總價值台視新聞網 ・ 1 天前
ITF台北旅展最殺優惠！長汎假期「普發一萬」放大術 加碼各國旅遊優惠
年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於7日（五）至10日（一），在台北南港展覽館登場。「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）」推出本年度最「鈔」值的旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，要讓大家成為旅遊精省達人！中時財經即時 ・ 17 小時前