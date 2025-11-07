泰國館療癒登場 ITF旅展邀你奢華放鬆遊泰國

圖上：泰國專業舞蹈團今（七）日起在ITF台北國際旅展表演精彩節慶舞姿。

圖下：泰國觀光局台北辦事處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）（圖中）邀請大家旅展期間到泰國館體驗泰國風情。（記者蘇春瑛攝）

台北國際旅展ITF今（七）日起至十一月十日於南港展覽館一館熱鬧登場，泰國觀光局台北辦事處以「用療癒重新定義奢華」為主題，結合文化表演、主題行程與限定優惠，邀請旅客於旅展期間造訪泰國館，感受道地泰式魅力。

泰國觀光局台北辦事處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）受訪表示，今年展館以「Healing is the New Luxury 用療癒重新定義奢華」為概念，打造身心靈充電的放鬆體驗，推廣旅遊重質不重量，出國不再是走馬看花。並呼應環保永續，鼓勵走訪綠色旅遊景點，以無污染方式深度探索泰國各府，延長旅遊停留時間，真正體驗在地生活。

針對泰國皇太后詩麗吉離世是否影響旅客赴泰行程與活動，莎莉蔓表示，皇太后的辭世，泰國人民會以穿著等方式緬懷這位「泰國國母」對國家的貢獻，但各項活動則照常舉行不受影響。據航空公司回報，目前訂位銷售皆在理想範圍內，旅客可安心規劃行程。

ITF旅展期間，泰國館攜手亞航、雄獅、山富、品冠、東南、KKDAY及開心假期等七家業者推出限定優惠，包括自由行萬元有找、團體報名最高現折一萬二千元、買一送一、免小費及加碼上網卡等多重好禮。舞台活動邀請人氣旅遊創作者，包括小林賢伍、巨鳥胃七七與郁瑋、艾瑞克、尼克Nick等，四天活動分享私藏行程與美食。每日並有經典泰國舞蹈演出，從節慶群舞到融合武術與戲劇，展現泰國多元文化魅力。