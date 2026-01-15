泰國首店看板「未標中國」遇小粉紅投訴 LOPIA總經理霸氣回擊

日本超市LOPIA到泰國拓點，施工期間因為一張地圖收到投訴。（翻攝自水元仁志Threads）

日本大型連鎖超市LOPIA進軍東南亞，首家泰國門市預計於今年2月在曼谷開幕。然而，台灣總經理水元仁志近日透露，門市施工圍牆看板因僅標示「日本與台灣」展店地區，竟遭到民眾投訴質疑「為何沒標中國」。對此，水元仁志直言無法理解，並強調這反而讓他更堅定成功的決心，因為他的心願始終只有一個──「台日友好」。

水元仁志在Threads發文指出，LOPIA曼谷首店正值施工階段，圍牆看板上如實標示了目前已展店的地區，即日本與台灣。不料，賣場館方卻轉達收到相關投訴，對方不滿看板未標示中國，甚至翻出政治論調質問「台灣不是○○的一部分嗎？」，水元仁志對此深感困惑，表示看板只是呈現公司營運現況，「僅此而已」。

面對這起突如其來的政治投訴，水元仁志坦言雖然心裡感到受挫，但也因此在心中下定決心，一定要讓這家店取得成功。他感性表示，企業的心願一直非常單純，就是希望「台日友好」，他同時向旅居泰國的台灣朋友喊話，期盼大家能給予支持與鼓勵。

貼文一出隨即引發網路熱議，大批網友湧入留言區聲援，紛紛留言「LOPIA讚，中國人少管閒事」、「我們就是台日友好」。也有網友分析指出，LOPIA未標示「中國台灣」是正確的決定，不僅符合事實，也能為消費者提供更友善的環境，許多台灣民眾更藉此表達對該超市產品的喜愛，感謝業者持續提供優質商品。

除了政治議題的討論，部分網友反映台灣門市產品庫存，或是分店宣傳圖使用簡體字，甚至有在日本的香港民眾敲碗LOPIA進軍香港，水元仁志均一一給予按讚或回覆。這場因看板引發的風波，不僅未傷及品牌形象，反而讓LOPIA在台灣及泰國台僑圈中的好感度大幅提升。





