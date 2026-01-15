【看見泰國 VisionThai】泰國工地事故連環爆。呵叻府高鐵起重機倒塌釀32死悲劇才過一天，北欖府(Samut Sakhon)拉瑪二世路(Rama II Road)今(16)日上午9時後又傳出起重機倒塌事故，用於高速公路橋樑施工的起重機部件掉落，砸中下方行駛的兩輛車輛，造成2人死亡、5人受傷。連續兩天發生起重機倒塌事故，引發泰國結構工程師協會會長阿蒙·披曼馬(Amorn Pimanmas)嚴重質疑，他指出這已是近三年第四起大型工地倒塌事故，凸顯泰國工程安全標準存在系統性問題，加劇社會對工安標準失控的批評聲浪。

泰國高鐵工程事故隔天又出事！拉瑪二世路起重機倒塌2死 專家批工安失控（來源：Bangkok Post）

今日事故發生在拉瑪二世路南向車道28-30公里處、跨越塔欽河(Tha Chin River)的橋樑前，現場發現2人死亡、5人受傷。警方已封鎖南北向部分車道，造成嚴重塞車，呼籲駕駛改道行駛。拉瑪二世路是連接曼谷與南部地區的主要幹道，但因上方高速公路長期施工，該路段以頻繁發生與施工相關的事故而聞名。

專家分析：呵叻事故20-30噸支撐基座為何砸上鐵軌

阿蒙在昨日呵叻事故後表示，雖然事故仍需調查，但過去類似事件已引發對大型工地安全標準的嚴重擔憂。呵叻列車事故中掉落的物體是放置在鋼製架橋桁架下方的重型支撐基座，每個支撐重達20至30噸。當局需要檢查基座如何固定在結構上、安裝是否正確執行，以及為何如此重的結構能夠掉落到運行中的鐵軌上。

呵叻高鐵起重機倒塌事故屬於中國「一帶一路」計劃的泰國高鐵工程，截至目前造成32死、3失蹤、60傷。（延伸看：泰國高鐵工程釀32死 義大利泰工程事故頻傳總理怒批）

近3年4起大型工地倒塌 累計逾40死

阿蒙指出，近年大型工地倒塌事故頻傳。2023年7月拉卡邦-翁努高架路(Lat Krabang–On Nut)項目倒塌造成2死、超過10傷；2024年11月拉瑪二世高速公路(Rama II)橋樑樑段在北欖府蒙區倒塌造成6死9傷；2026年1月14日呵叻府高鐵起重機倒塌32死；今日拉瑪二世路又傳起重機倒塌2死5傷。

人民黨呼籲改革政府採購與監督機制

人民黨黨魁納塔蓬(Natthaphong Ruengpanyawut)表示，重點必須放在解決根本原因，特別是國家採購和監督的弱點。他呼籲提高政府合約的透明度，並為重大公共項目設立獨立檢查員和觀察員。

連續兩天發生起重機倒塌事故，凸顯泰國在大型公共工程安全監督、法律規範與問責機制上的系統性缺失。隨著多起重大工安事故接連發生，泰國社會正面臨建立獨立調查機構、加強承包商監督與修訂公共安全法的迫切壓力。

