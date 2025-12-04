泰國鬆綁買酒禁令！零售店、超市下午能賣酒 試驗性解除180天

泰國是觀光大國，但過去遊客在下午時段想買酒往往會遭到店家拒絕，因泰國自1972年以來禁止店家下午2點到5點、凌晨0點到上午11點這兩時段販售酒精飲料。而為了刺激觀光跟經濟，泰國政府宣布從12月3號試驗性對下午時段解除禁令，鬆綁為期半年。

泰國受到佛教文化影響，對酒精飲料管制嚴格，1972年以來，為了防止公務員在上班時段溜出去喝酒，禁止零售店跟超市在下午2點到5點、凌晨0點到上午11點之間販售酒精飲料，酒精飲料貨架會拉起塑膠布遮擋，如今這項禁令可望鬆綁。

廣告 廣告

過去遊客想在下午時段買酒往往遭到店家拒絕，因此不斷有批評聲浪說酒精飲料禁售令不合時宜。為了刺激觀光跟經濟，泰國政府決定對下午時段「開綠燈」，從12月3號起試驗性解除禁令，為期180天，讓不少旅客甚至本地人都拍手叫好。

限酒令轉嚴！餐廳下午賣酒開罰 客人也逃不掉

下午賣酒管制雖然鬆綁，但是凌晨0點到上午11 點的時段依舊不能賣酒，不過店家已經相當開心，有望增加業績。但要注意限酒令更加嚴格，泰國政府規定11月8號起如果餐廳在下午2點到5點提供酒精飲料，包括店裡的客人恐會被罰1萬泰銖、約9800台幣，即使客人是在禁售時段前購買仍是違法。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

國際中心／巫文嘉 編撰 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導