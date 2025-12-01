泰國鬼片《Our House 隔壁有鬼》今日首映！Alek搭檔萬國小姐Gotchabell首次挑戰恐怖片
【看見泰國VisionThai】改編自超人氣泰國靈異節目《The Ghost Radio》真實投稿故事的恐怖電影《Our House（暫譯：隔壁有鬼、鬼鄰）》於今日（12月4日）首映，由泰國人氣男星Alek Teeradetch搭檔2025年泰國萬國小姐冠軍Gotchabell Sarunrat Puagpipat領銜主演，搭配飾演鬼魂角色的知名歌手Nichada Veerasuthimas (BOWKYLION)，三人都是首度挑戰恐怖片類型，為觀眾帶來全新的驚悚體驗，其中，Gotchabell與BOWKYLION都是首次演出，BOWKYLION更為電影《Our House》獻唱主題曲，以亦聲亦影的表現增添影片詭譎氛圍。
The Ghost Radio 熱門鬼故事躍上大銀幕
《Our House》是改編自《The Ghost Radio》的鬼電影中的第二部作品，這個源自泰國知名YouTube頻道的靈異故事節目，以收集真實聽眾投稿的靈異經驗聞名，每週六、週日晚間由主持人Jack Watcharapol Fukjaidee (แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี)及團隊製作播出，在年輕世代中擁有廣大粉絲群。
該系列首部改編電影《鬼聲泣》(Death Whisperer)由泰國影帝Nadech主演，已於2023年上映。根據製作計劃，繼《Our House》之後，未來還將陸續推出《Confession of a Shaman》、《Krom Naree》及《My Song》等作品，將真實鬼故事轉化為恐怖電影饗宴。
劇情聚焦「詭異鄰居」禁忌
《Our House》的故事圍繞一個家庭搬進新居後的詭異遭遇。男主角（Alek飾）與懷有身孕的妻子（Gotchabell飾）搬入新家後，逐漸察覺隔壁鄰居似乎「不太對勁」。外表看似尋常的鄰居，實際身分成謎，而隨著一連串超自然事件逐步升級，房屋周遭隱藏的秘密與禁忌也漸漸浮出水面。最令人不寒而慄的是，住在這裡最重要的規則竟是:「絕對不要和鄰居有任何接觸。」
台灣觀光代言人Alek首試啼聲恐怖片
男主角Alek Teeradetch是泰國第三電視台當紅演員，同時也是2025年台灣觀光局泰國市場代言人，在泰國及東南亞地區擁有高人氣。這是他首次挑戰恐怖片類型，Alek透露明年將繼續投入《The Ghost Radio》系列，拍攝《Confession of a Shaman》，持續深耕驚悚題材。
女主角Gotchabell Sarunrat Puagpipat則是2025年泰國萬國小姐選美大賽(Miss Grand Thailand)冠軍，媒體形容她兼具外貌、體態、智慧與事業潛力四大特質。《Our House》是她的銀幕處女作，首次演出即挑戰恐怖片，備受矚目。
導演營造安心片場 讓怕鬼演員放心演出
《Our House》由知名泰國恐怖片導演Kongkiat Khomsiri（Khom；โขม）執導，他以擅長營造驚悚氛圍的作品聞名泰國影壇。有趣的是，三位主演其實都非常怕鬼，但他們之所以願意接演這部鬼片，正是因為對導演Khom的信任。Khom在拍攝現場刻意營造輕鬆氛圍，讓片場一點也不可怕，甚至下令若有人遇到靈異事件也不准在片場討論，目的就是希望演員能在安心的環境下工作，專注於演出本身。
本片採用IMAX格式上映，成為少數以IMAX規格呈現的泰國恐怖電影，透過大銀幕與環繞音效的臨場感，讓觀眾體驗前所未有的沉浸式恐懼。
隨著《Our House》今日上映，《The Ghost Radio》改編電影系列持續擴大版圖，將泰國本土靈異文化推向國際市場，也為泰國恐怖片類型注入新的創作能量。
更多VISION THAI看見泰國報導
專訪｜Alek臺北見面會首唱中文歌！臺灣觀光署曼谷辦事處主任分享觀光佈局
臺灣觀光微電影曼谷首映獲好評！泰媒大讚：用故事為寶島增添感動
