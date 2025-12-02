泰國鬼片《Our House》首映 陽光男神Alek首攻恐怖片 女友Bow現身相擁
【看見泰國VisionThai】改編自超人氣泰國靈異節目《The Ghost Radio》真實投稿故事的恐怖電影《Our House（暫譯：隔壁有鬼、鬼鄰）》將在12月4日正式播映。昨(1)日在曼谷暹羅百麗宮影城Paragon Cineplex舉行盛大首映會，由恐怖片導演Kongkiat Khomsiri(Khom;โขม)執導，泰國男星Alek Teeradetch搭檔2025年泰國萬國小姐冠軍Gotchabell Sarunrat Puagpipat領銜主演，飾演女鬼的歌手BOWKYLION 更在首映會上獻唱電影主題曲，Alek的女友Bow Maylada更現身觀影，兩人深情相擁，成為首映會的溫馨亮點。
真人撞鬼躍上大銀幕 劇情聚焦「鄰居」禁忌
該片為《The Ghost Radio》鬼故事中的第二部作品，改編自該節目中耗時4年、分4集講述的恐怖故事，原故事在YouTube累計收聽超過1300萬次，是該頻道最受歡迎的投稿之一。
《Our House》的故事圍繞一對夫妻搬進新居後，一連串詭異遭遇讓他們逐漸察覺隔壁鄰居似乎「不太對勁」。隨著一連串超自然事件逐步升級，房屋周遭隱藏的秘密與禁忌也漸漸浮出水面。最令人不寒而慄的是，住在這裡最重要的規則竟是：「絕對不要和鄰居有任何接觸。」
Alek飾演的男主角Win想為家庭建立美好生活，但他的性格成了致命缺點。Alek表示：「如果不是生死攸關的問題，Win會選擇先擱置，不去處理。但他過去逃避的問題，卻在不知不覺中傷害了別人，並帶來毀滅性的後果。」
處女作即挑樑演出的Gotchabell，飾演Win懷有身孕的妻子Pat，她分享：「Pat和我很像，都是樂觀看待世界的人，最大的挑戰是，如果我處在她的處境，也會做出一樣的決定嗎？」
同是首次挑樑演出的BOWKYLION則飾演女鬼Nok，是全片最悲情的角色。她透露，「Nok不知道真正的幸福是什麼，貪得無厭到不在乎未來會如何，她其實是一個可憐的人。」
台灣觀光代言人Alek首試恐怖片 女友現身力挺
男主角Alek Teeradetch是泰國第三電視台當紅演員，也是2025年台灣觀光局泰國市場代言人，這是他首次挑戰恐怖片類型，Alek透露，明年將繼續投入《The Ghost Radio》系列拍攝，持續深耕驚悚題材。首映會上，感情穩定的女友Bo現身觀影，兩人深情相擁，讓現場氣氛從恐怖瞬間轉為甜蜜。
VisionThai 創辦人觀影支持 讚賞Alek演技
首映會現場星光熠熠、媒體雲集，VisionThai 看見泰國共同創辦人夫妻檔也現身觀影。創辦人李致德(Chit Lee)分享觀影心得，「不像一般泰國電影的懸疑鋪陳，這部片的恐怖詮釋更為直接，適合喜歡直球式驚嚇的觀眾。」
此外，李致德也給予Alek的演技高度評價，他表示，「這是Alek首次嘗試恐怖片，他本人其實很陽光、性格爽朗，這次演出跟他完全相反的角色，把男主角的優柔寡斷詮釋得入木三分。」李致德也邀請在泰國的朋友前往觀影，他笑說：「除了來支持台灣觀光代言人，也來看看Alek的『陰暗面』！」
12月4日泰國各大影院上映 喜愛驚悚題材別錯過
《Our House》首映會在星光與尖叫聲中圓滿落幕，從主創團隊的分享、BOWKYLION現場獻唱，到Alek與女友Bow的甜蜜互動，都為這場盛會增添話題性。《The Ghost Radio》改編電影系列持續成長，泰國本土靈異文化也為泰國恐怖片類型注入新的創作能量。《Our House》將於12月4日在泰國各大影院正式上映，在泰國、喜愛驚悚題材的觀眾千萬不要錯過。
泰國鬼片《Our House 隔壁有鬼》今日首映！Alek搭檔萬國小姐Gotchabell首次挑戰恐怖片
臺灣觀光微電影曼谷首映獲好評！泰媒大讚：用故事為寶島增添感動
