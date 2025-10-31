泰國鼻通事件延燒 學者批食藥局越權羞辱企業

【看見泰國 VisionThai】泰國鼻通品牌鴻泰因產品污染事件受到食藥局公開處理，卻引發爭議。前泰國國家廣播電視通訊委員會(NBTC)委員批評泰國食品藥品監督管理局(Thai FDA)處理方式越權，認為要求公司高層在媒體前公開露面道歉等同於羞辱企業，已超出監管機關的職權範圍。

泰國食藥局日前宣布，2024年12月9日生產的「2號配方」鴻泰鼻通檢測出微生物污染，已呼籲消費者購買或使用時應謹慎。不過1號、3號及4號配方經檢測均符合安全標準。（延伸看：Lisa愛用泰國鼻通出事！2號配方污染千萬別用）

鴻泰公司隨即承認錯誤，召回超過20萬瓶2號配方鴻泰鼻通進行銷毀，並同意為消費者提供退款或免費更換產品。

朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)傳播藝術學院前講師、前NBTC委員帕納副教授(Associate Professor Dr. Pana Thogmee-arkhom)批評食藥局處理此事的方式。帕納昨日在臉書發文表示，食藥局的作法是官僚「簡化思維」的典型案例，似乎不在乎對企業造成的損害。

帕納認為，在媒體前羞辱企業高層，等同於摧毀他們的生意。帕納強調，泰國食藥局沒有在媒體前羞辱他人的權力。他指出，在管理藥品產品時，食藥局可以在發現問題時召集公司代表談話或發出警告。如果警告未被理會，可依法處以罰款。這是正常的監管程序。

帕納批評，「泰國食藥局不只羞辱了公司高層，也羞辱了自己。」表示，食藥局此舉不僅損害了企業形象，也暴露出官僚體系對企業經營的輕忽態度。這種簡化思維的處理方式，最終可能對產業發展造成負面影響。

