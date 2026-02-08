即時中心／林韋慈報導

泰國大選於今（8）日上午8時（台灣時間上午9時）正式展開，約5300萬名符合資格的選民將選出眾議院500個席次，並同步就修憲案進行公投，決定泰國未來政治走向。各地投票所一早即湧現人潮，分析認為投票率可望接近2023年大選逾75%的水準。全國近10萬個投票所將開放至下午5時（台灣時間傍晚6時），預計今晚即可公布初步結果。

「三合一」選舉

泰國本屆選舉為「三合一」選舉，選民須在同一投票所依序投下三張選票，包括選區眾議員、政黨名單及修憲公投選票。今晨起，曼谷多個投票所已聚集大量人潮。泰國商會大學選前民調顯示，受訪的1280名選民中約74%計畫投票，僅約1%表示不會投票，另有25%尚未決定。

廣告 廣告

根據泰國法律，500席眾議員中，400席由選區候選人產生，另100席依政黨得票比例分配；修憲公投結果則決定國會是否正式啟動修憲程序。

三黨估皆不過半

分析指出，本次選舉將由人民黨（People’s Party）、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）及為泰黨（Pheu Thai Party）三強角逐。預估無一政黨能贏得過半席次，跨黨派組建聯合政府幾乎不可避免。現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）將面臨改革派人民黨的強力挑戰。

根據《法新社》報導，本次大選被視為改革派與保守派建制勢力的關鍵對決。繼承被解散政黨「前進黨」香火的人民黨，主張終結徵兵制並削減軍方人數，在民調中大幅領先，但政治學者提提南（Thitinan Pongsudhirak）表示，泰國政治最終決定權往往不在選票，而在於「非選舉產生的力量」，選後政黨解散令仍是未知變數。

2年換3總理

回顧過去三年，前進黨雖曾取得國會最多席次，卻遭司法解散；塔克辛（Thaksin Shinawatra）家族的為泰黨雖組閣，但前總理賽塔與塔克辛之女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）先後遭法院解職，最終由現任總理阿努廷於去年9月接手，創下兩年換三總理的紀錄。

本屆選舉亦出現創意選戰手法。塔克辛家族為挽救低迷民調，推出家族成員參選，並祭出抽獎政策：每日抽出9名幸運兒，每人發放100萬泰銖（約新台幣103萬元），以刺激經濟與吸引選民注意。另一方面，泰自豪黨則主打國防議題，強調國家安全與邊境保護，回應去年與柬埔寨爆發的武裝衝突。

分析普遍認為，本次選舉無任何政黨能取得絕對多數，選後組閣將面臨漫長談判過程。

原文出處：快新聞／泰國「三合一」大選今登場 預計3黨不過半

更多民視新聞報導

那些年被黃國昌砍掉的武器！律師酸：中共要讚黃一人抵得上一個師

盧秀燕稱中央不支持台中 何欣純：既錯誤又荒謬

《世紀血案》汙衊史明是林宅血案主謀 吳沛憶：真希望劇本不是真的

