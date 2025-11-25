泰國「三百年一遇」暴雨致19人喪生 航空母艦出動救災

2024年11月22日，泰國宋卡府合艾市因暴雨淹水，民眾在水中行走。路透社



泰國南部上週以來遭遇「三百年一遇」的暴雨，部分地區淹水逾2公尺，至少已19人喪生。當局今天（11/25）表示，準備出動航空母艦前往救災。

路透社報導，泰國皇家海軍今天宣布，將出動航空母艦納呂貝特號（ Chakri Naruebet ）及14艘船隻，載運直升機、救援物資、醫療團隊前往災區，也會派出「野戰廚房」，每天可供應3000份餐點。

截至週一，泰國南部有9個府仍有水患，估計共190萬人受影響。根據地方當局的資料，部分地區累積雨量接近400毫米，加上河水暴漲與山洪爆發，使情況更加惡化。

廣告 廣告

2024年11月22日，泰國宋卡府合艾市淹水逾2公尺。路透社

泰國氣象局預測，豪雨與暴洪今天仍持續，浪高恐達3米，警告小型船隻不要出海。

有線電視新聞網（CNN）報導，這波最強降雨出現在宋卡府的交通與貿易樞紐合艾市（ Hat Yai）。根據泰國皇家灌溉部，當地記錄「300年來最強降雨」。官員表示，這是指這類暴雨的罕見程度，發生機率約為三百年一次。

報導稱，合艾整座城市幾乎都泡在水中，水深達2.5米，救難人員須乘船救援居民並運送物資。

報導稱，合艾一間醫院內，通往產科病房的通道被淹沒，病房嬰兒室內有30名新生兒。目前這些嬰兒均由護理人員照顧，但家長無法前往探視。

2024年11月24日，泰國宋卡府合艾市淹水逾2公尺，圖中一名男子抓著路標保命。路透社

醫院員工表示，自週一晚間起，院內已出現部分供水與電力中斷的情況，今天更是一片忙亂。

一名護理師表示，嬰兒室位在醫院三樓，希望不需要撤離。

另一名護理師則感到憂心：「昨天水只淹到一樓，現在已經淹到二樓了。」她表示，目前醫院內約有500人，包括200名住院病患。她呼籲當局協助，提供更多飲用水給受困者。

2024年11月24日，泰國宋卡府合艾市淹水逾2公尺，圖中一名男子抓著路標保命。路透社

泰國灌溉部週一表示，多個政府機關與地方官員正合作救災，包括派出卡車運送物資，並撤離高風險地區居民；此外，當局也安排數十台抽水機協助排水。

路透社報導，連日暴雨也影響鄰國馬來西亞的8個州，超過1.5萬人撤離家園暫住避難所，未傳出傷亡。

過去一週，越南中部也發生洪水與山崩，共造成91人喪命、110萬戶家庭與企業停電，不過週一水位已逐漸退去。

更多太報報導

川習通話前日本已知情 分析：中方焦慮多於自信

習近平罕見致電川普 《紅色賭盤》作者：繞過高市早苗直攻背後老大

美媒揭密：習近平罕見主動致電川普 因日中關係緊張欲影響對台政策