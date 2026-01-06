泰國「出入境旅客服務費」變貴了！2月起正式調漲 漲幅達66.7%

泰國民航局（CAAT）宣布，自2026年2月1日起，所有進出泰國的國際航班旅客，將被收取每人25泰銖（約新台幣25.2元）的旅客服務費。（示意圖／pixabay）

泰國民航局（CAAT）宣布，自2026年2月1日起，所有進出泰國的國際航班旅客，將被收取每人25泰銖（約新台幣25.2元）的旅客服務費，較現行15泰銖（約新台幣15.1元）調漲10泰銖（約新台幣10.1元），漲幅達66.7％。當局表示，此舉旨在改善長期入不敷出的財務狀況，確保民航監管工作能穩定運作。

泰媒The Thaiger報導，CAAT局長查瓦納帕育（Manat Chavanaprayoon）指出，相關費用自2015年以來從未調整，但人事、租金與科技設備等營運成本持續上升。目前每名旅客的實際管理成本約為19.34泰銖（約新台幣19.5元），現行收費已低於支出。新費率已於2025年12月3日獲民航委員會核准，適用所有進出境國際旅客。

報導指出，旅客服務費由航空公司依實際旅客人數代為繳納，是CAAT的主要收入來源，因該機構並未獲得政府直接補助。CAAT目前約有14億泰銖（約新台幣14.1億元）的儲備金，用於支付超過500名員工薪資，以及辦公室租金與資訊系統維護等開支。

根據媒體報導，CAAT依法可徵收多種費用，包括航班營運費、航空貨運費及飛機燃油費，但過去10年僅實施旅客出入境服務費，主因是擔心額外成本轉嫁至消費者身上。

馬納特強調，此次調漲並非為了獲利或擴大業務，而是希望達到收支平衡。官方預估，新費率可支應未來三至四年的營運需求，並有望在2028年前後實現財務穩定。CAAT已發布正式公告，說明費率、收取期間與繳交流程，並表示相關收入將用於強化航空安全監管與制度建設，進一步提升國際社會對泰國民航體系的信心。

