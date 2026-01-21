泰國「寶藏男孩」NuNew接受搞笑特訓：再也不是純潔的小白兔了

人氣泰星NuNew在《泰殺歌后戰》挑戰「花式尖叫」。（圖／威視電影）

《泰殺歌后戰》（Beauty and the Beat）將在農曆春節登台，邀來以BL劇《甜心派》紅遍亞洲的人氣泰星NuNew參演，身為公認「全能才子」的他，這次特別接受前輩們的「搞笑特訓」，沒想到卻意外開啟「喜劇魂」，還被劇組形容是「披著兔皮的狼」。

中泰血統的NuNew年僅24歲，2022年以BL劇《甜心派》紅遍亞洲，除了清秀可愛的長相，NuNew更是泰國演藝圈罕見的「全能才子」，身為泰國農業大學中文系高材生，不僅演戲、唱歌、跳舞樣樣精通，還能說一口流利中文，更以清澈且極具辨識度的嗓音征服無數粉絲。

憑藉出色的歌唱才華，NuNew在《泰殺歌后戰》中與泰國笑匠Pingpong與鮮明形象著名的網紅Ninew組成Z世代偶像團體「咧魔天團」，飾演成員「考特」。為了詮釋角色具備「震碎飛機窗戶」的超強爆發力，他不僅要挑戰潮流舞風，更要接受前所未見的「花式尖叫特訓」。NuNew透露：「片中我常因為煩躁、傷心、恐懼而尖叫，為此我們設計了許多不同層次、代表不同情緒的尖叫聲，叫到後來聲音真的都啞了，但演得很過癮！」

有趣的是，即便排練過程艱辛，NuNew依然展現了過人的天才實力。同組演員一致公認他是「A級模範生」，當大家排練5小時還記不住舞步時，NuNew僅花10分鐘就完美吸收，甚至在每天高強度排練7小時、地板全濕的情況下，讓Pingpong忍不住吐槽：「我的汗多到全身濕透，只有NuNew竟然看不太到汗水，簡直天生麗質！」

片中不少舞蹈場景，拍攝前主演群展開高強度舞蹈特訓。（圖／威視電影）

除了歌舞挑戰，原本形象清純的NuNew，在片場與Pingpong、Ninew兩位搞笑前輩混在一起後，竟被開發出深藏不露的喜劇魂。NuNew坦言，剛進組時跟不上前輩們的節奏，但在他們的「特訓」下，現在學會了各種稀奇古怪的表情，甚至能模仿《The Face名模生死鬥》走秀。導演開玩笑形容，他就像一隻掉進蛇洞裡的小白兔，但卻是隻「伶牙俐齒」的兔子，劇組紛紛虧他是「披子兔皮的狼」。NuNew則幽默回應：「跟這群人相處久了，我已經吸收了他們的精華，再也不是純潔的小白兔了！」

