泰國一帶一路項目出事！吊車天降「砸中195人火車」 至少22死70傷

國際中心／倪譽瑋報導

14日泰國呵叻府發生恐怖意外，在中泰鐵路的施作工程中，一輛在高架上作業的吊車不明原因落到地面，剛好砸在底下路過、載著195人的列車上；車廂因被中砸而扭曲變形、起火，大大增加救援難度，根據最新統計，現場已尋獲22具遺體，受傷人數70人，當局持續搜救中。

中國、泰國共建鐵路發生意外 吊車砸到火車上

綜合《路透社》等外媒報導，14日上午泰國東北部呵叻府，當時中泰鐵路高架橋工程正使用巨型吊車，車在工地作業時不明原因意外墜落，剛好砸在曼谷開往烏汶府（Ubon Ratchathani）的列車上，造成列車翻覆脫軌，造成嚴重死傷。

廣告 廣告

泰國交通部、警方、鐵路部門已成立聯合調查小組，事故區域也暫停施工。至於救援進度，事發時列車上共有195人，截至中午已造成22人死亡、70人受傷，其中有20人傷勢嚴重，還在搶救中。由於車輛起火、車廂扭曲，大大增加救援難度，實際傷亡情況仍有待確認。

此外，泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）強烈要求徹查事故發生原因，也對眾多死傷者表達哀悼，表示政府單位會提供相關的撫卹與醫療費用。

什麼是一帶一路工程？

報導補充，中泰鐵路為中國、泰國共建的「一帶一路」重要項目，一期工程曼谷到呵叻段已開工，預計2028年完工，目標是連接曼谷至寮國廊開，由泰國知名建商義大利泰建築公司（ITD）負責施工，連接中國昆明至曼谷的泛亞鐵路可謂「一帶一路」重大里程碑。

更多三立新聞網報導

前韓國總統尹錫悅涉內亂罪 檢方要求「判死刑」

凍完又濕！冷氣團探9度後「恐有颱風接力」 降雨熱區曝

長相曝光！北海道酒吧「牆壁女屍」是28歲護理師、生前為常客

不是伊朗！白宮突發4張照片 暗示川普「正在盯著這地區」

