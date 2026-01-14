泰國一帶一路高鐵釀30死！ 肇事建商竟是「工安慣犯」曾涉審計署大樓倒塌

泰國呵叻府高鐵工地發生重大意外，起重機墜落導致列車出軌起火，造成重大死傷。（圖／達志／美聯社，下同）

東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）14日上午發生嚴重事故，，一台高鐵工程施工用起重機突然從高處墜落，砸中行駛中的列車，造成30人死亡、70人受傷。更引發爭議的是，承包該工程的「義大利泰建築公司（Italian-Thai Development Plc）」過去就多次捲入重大公安意外，包括去年曼谷國家審計署大樓倒塌事件，卻仍持續承攬大型國家工程。

事故列車第2、3節車廂遭起重機重壓變形，乘客死傷慘重，救援人員全力搜救。

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）等泰國媒體報導，指出，該起重機用於高架橋施工，根據中國鐵路設計集團（CRDC）顧問提拉丘（Theerachote Rujiviphat）表示，相關設備與工程皆由義大利泰公司負責。更引人關注的是，該公司也涉及去年3月於曼谷發生的國家審計署辦公大樓倒塌事故，當時亦造成嚴重損失，顯示其工安紀錄屢遭質疑。

廣告 廣告

涉事的義大利泰建築公司屢傳工安事故，此次為該公司承攬之高鐵工程再釀人命悲劇。

對此，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，將依法追究相關單位責任，並提議修法建立「黑名單制」，禁止類似業者繼續參與國家大型公共工程。他強調：「這類事故不能再被容忍。我聽說這次又是同一家公司肇事，過去已有前科，顯然是時候修法，將多次釀災的建商納入黑名單。」

泰國總理阿努廷震怒表態，揚言追究工程責任並考慮修法將肇事建商列入黑名單。

回顧整起事發經過，14日上午9時30分左右，第21號列車由曼谷開往烏汶府，行經農南坤站與西喬站間的高鐵施工路段時，遭到墜落的起重機砸中。列車三節車廂中，前段幸運通過，後兩節被重壓變形並引發大火，造成車廂內大量乘客死傷。

目擊者指出，當時列車車廂內大多是學生與通勤上班族，乘客總數約190人，災後救援人員立刻出動液壓切割機搶救被困乘客，並將重傷者送往醫院急救。儘管火勢迅速撲滅，但死亡人數不斷攀升。

事故工程為中國「一帶一路」倡議下的泰國高鐵建設一部分，連接泰、寮、中三地。

該工程為泰國政府推動的「曼谷－廊開」高速鐵路第一期計畫，屬中國「一帶一路」倡議下的關鍵交通建設之一，最終將連接泰國、寮國與中國昆明。根據中國鐵路設計集團（CRDC）顧問提拉丘說法，事故起重機由義大利泰建築公司使用，該公司也是該橋樑工程的唯一承包商。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

走到懷疑人生！他怒點名「北捷這兩站」誰建的 通勤族共鳴：環狀線更爛

獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開

熱戀種草莓4／童星之路大不同 她曾因長高忽然沒戲演還遭霸凌