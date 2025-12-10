泰國、柬埔寨邊界衝突升溫 川普：必須「打個電話，再處理一下」

泰柬兩國再度爆發衝突，大批民眾急著開車逃離家園。

美國總統川普促成泰國與柬埔寨停火不到兩個月，泰柬兩國再度爆發衝突，川普9日也宣布，將親自出面協調。不過目前為止，雙方持續在邊境交火，兩國合計已有50萬人逃離家園避難。此外，柬埔寨也宣佈，以安全考量為理由，退出今年在泰國舉辦的東南亞運動會。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，川普9日在賓州一場活動上表示，他實在很不想說，不過泰國與柬埔寨又打起來了，他必須要「打個電話，再處理一下」。

雖然川普說得輕鬆，不過泰國跟柬埔寨可是打得厲害。這個星期以來，泰柬邊境的戰況，不斷惡化。柬埔寨國防部指控泰國軍隊，持續在柬埔寨的「菩薩省」，實施「無差別攻擊」，平民死的死、傷的傷、逃的逃，而柬埔寨官兵則是「堅定不退、嚴陣以待」，全力保衛國家主權與領土完整。

截至9日晚間為止，柬埔寨方面通報，有9名平民死亡、20人重傷；泰方則有4名軍人陣亡、68人受傷。兩國已有超過50萬民眾，被迫逃離家園。而柬埔寨也宣佈，受兩國交火影響，柬埔寨今年將不參加在泰國舉行的東南亞運動會。