泰國「準總理」皮塔悲劇重演？3難關擋人民黨執政路

距離泰國2月8日大選只剩一週，代表年輕改革力量的「人民黨」儘管民調第一，卻可能贏得選舉仍無法執政。美國媒體分析，其他黨恐怕不願與人民黨組閣，以免得罪保守派；即使人民黨黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）獲得足夠支持當上總理，也或遭憲法法院介入封殺。此外，人民黨曾與執政方達成交易，展現了妥協態度，卻也加深了流失年輕人基本盤的風險。

泰國人民黨的選舉海報。雖然選前民調該黨穩定第一，但組閣夥伴難找、憲法法院封殺、基本盤流失等三大挑戰，恐怕會阻礙其執政之路。（圖／翻攝自X平台 @PPLEThai）

遭體制封殺的準總理

泰國改革派長年屢遭保守派打壓、被迫解散。人民黨的前身「前進黨」，即於2024年遭憲法法院以其主張修正「藐視王室罪」為由，強制解散。前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）25日站上曼谷的造勢舞台，他就向底下熱烈的群眾喊話：「我們不能再接受了。而唯一的辦法，就是以極大差距獲勝，贏得夠多、一路贏下去。我們必須壓倒性勝利，讓第二名對手不敢違背民意組閣。」

人民黨主張大規模的經濟與政府改革，擴大社會保護。泰國四大政黨之中，人民黨也是最敢花錢。包括老年津貼與大型公共項目在內，該黨政見若要實現，一年得花上7420億泰銖（約7429億台幣）國家預算。

2023年大選前進黨因為民心思變，爆冷門成為國會最大黨。不過，保守派議員和軍方把持的參議院聯手，硬生生讓皮塔當不上總理。由軍方、資深官僚、商業精英和法官所組成的建制勢力，還用起了法律武器，解職了之後的為泰黨兩名總理。

2023年前進黨前黨魁皮塔，以國會第一大黨優勢叩關總理大位，卻慘遭體制封殺。他所寫的新書《未竟之路》就回顧了這段過往。（圖／翻攝自X平台 @AvocadoBooksTH）

距離執政目標最近的一次機會

泰國歷經多年軍政府統治之後，2019年改革運動風起雲湧，人民黨即脫胎自此。美國媒體認為，2026年大選對人民黨事關重大，因為這是改革派第三度參與選舉，需要證明其有能力將人民對改變的渴望，轉變為真正的施政。

大選同樣是對國家的關鍵時刻，泰國經濟成長落後了鄰近的新加坡、菲律賓與印尼，投資人希望泰國出現穩定、擁有充足民意授權的政府。長期的政治亂局，只會加深外界擔憂泰國政策停擺。

人民黨在所有具有公信力的民調當中，支持度都穩拿第一。但曼谷智庫「泰國未來」（Thailand Future）的政治中心主任那邦（Napon Jatusripitak）直言，人民黨恐怕很難找到組閣夥伴，因為其他政黨會擔心得罪保守派。那邦解釋：「這或許是人民黨距離總理大位最近一次的機會，但機會依然渺茫。由於人民黨過去對『藐視王室罪』的立場和改革議程，一個人民黨影響力巨大的政府，可是泰國的保守建制派所不能容忍。」

即使人民黨真讓38歲的黨魁納塔彭當上總理，那邦也認為他會遭遇司法的挑戰。為了因應憲法法院的潛在干預，納塔彭在總理電視辯論上表示，人民黨除了他以外，還有兩名總理備用人選。納塔彭滿懷信心地強調：「這是人民展現權力、組成真正改革政府的最好機會。」

人民黨黨魁納塔彭。未免2023年與總理大位失之交臂的悲劇重演，除了納塔彭外，人民黨還安排了另外兩名備用總理人選。（圖／翻攝自X平台 @mathieugallard）

認同危機：流失年輕人支持

去年9月保守派泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul），獲得了人民黨的支持終於坐上總理大位，而條件是四個月內解散國會改選，以及推動修憲。雙方達成了交易，卻觸怒了一些人民黨支持者，他們視阿努廷為頑固的建制派。

再加上人民黨近期試圖洗刷缺乏經驗的理想主義形象，將更多候選人名額留給技術官僚與前文官。人民黨選戰期間也盡量避免抨擊軍方與商業菁英，對於「藐視王室罪」，更是連提都不提，重點改放在經濟管理與行政改革。這些願意妥協和結盟的表態，都是人民黨設法削弱建制派打壓他們的藉口。但此舉恐也進一步疏離了部分核心基本盤。

朱拉隆功大學政治學講師史迪宏（Stithorn Thananithichot）指出：「這是認同危機。他們的優勢是清楚有別於舊政治的認同。如今，一些人對此產生了質疑。」

