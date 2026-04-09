泰國「潑水節」將屆 新住民家庭體驗異國節慶

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〔記者劉婉君／台南報導〕4月13日至15日為泰國「潑水節」(Songkran)，移民署南區事務大隊台南市第二服務站舉辦「『泰』有緣！共譜宋干好時光」多元文化講座，帶領來自各國的新住民家庭，一同體驗異國節慶氛圍，也讓離鄉背井的新住民有如置身大家庭。

畢業於泰國莊甲盛皇家大學的張喜緣擔任講師，介紹潑水節及泰國新年習俗，並帶領眾人齊力製作象徵「好運到」的應景糯米辣拌雞。張喜緣表示，「Songkran」一詞源自梵文，意為「通過」、「跨越」，代表太陽進入新的一年星象，期間人們相互潑水，寓意「除穢迎新」與「消災祈福」。

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最具特色的「獻水式」，則由晚輩將淨水輕灑在長輩手中，表達感念養育之恩，並祝願健康長壽，延續從古到今重視倫理的核心精神。泰國新年習俗中，吃「laab」(菜名，音似中文「辣」)，有吉祥與福氣寓意。

隨後，各國學員在張喜緣的指導下，動手將現燙雞肉拌入香菜、檸檬和薄荷等食材，並手持傳統擂缽搗碎炒糯米，撒上後擺盤，完成糯米辣拌雞。越南新住民阿賢說，「跨越國界的自然互動，令人倍感親切。」

移民署台南市第二服務站主任賴淑怡表示，希望透過飲食及節慶等文化鏈結，紓解新住民的思鄉之情，也推動友善環境，期許外籍朋友都能在台扎根。

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