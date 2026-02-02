泰國「貓經濟」逆勢成長 旅遊停滯也擋不住養貓熱潮

（中央社曼谷2日綜合外電報導）泰國的貓咪愛好者市場正在快速成長，規模大到連政府都將這種寵物視為經濟的重要一環。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，曼谷市中心一家貓咪咖啡廳週日擠滿了家長與小孩，孩子們被貓咪的可愛模樣迷得目不轉睛，看到貓咪舔食肉泥時忍不住發出驚嘆。

近年來類似的貓咪咖啡廳激增，同時帶動了對寵物食品、寵物旅館、服飾及藥品的需求增長。

主辦泰國貓咪相關展覽的N.C.C. Management & Development公司指出，泰國年度貓咪市場規模達3678億泰銖（約118億美元），超過狗市場的2268億泰銖。

每隻貓的月均花費約在3500至6800泰銖之間，高於狗的平均每月3500至5500泰銖。

N.C.C.指出，隨著都市人口增加，居住空間縮小，越來越多家庭選擇飼養貓而非狗。政府似乎也將貓經濟視為機會，去年11月，5種本土貓種——暹羅貓、蘇帕拉克貓、呵叻貓、貢扎貓及考瑪尼貓——被指定為國家象徵。

泰國經濟持續面臨困境，作為支柱產業的觀光業受到詐騙中心相關犯罪與泰銖強勢的影響。2025年，外國遊客較去年減少7.2%，為自2021年疫情以來的首次下降。（編譯：鄭詩韻）1150202