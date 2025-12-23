泰國「鬼母」帶12歲女兒赴日賣淫 來台從事性交被逮遣返回國

泰國籍母親誘騙12歲親生女兒到日本賣淫，自己再到台灣從事性交易，今天被遣返回泰。（鏡新聞）

一名29歲泰國籍母親涉嫌帶12歲女兒到日本東京按摩店賣淫，經追查少女的母親以免簽證方式從泰國入境台灣，從事性交易被逮，移民署今（23日）依規定執行遣返。

少女的母親以免簽證方式入境我國，入境後涉犯社會秩序維護法及逾期停留，經警方查獲後移送至移民署收容。收容期間，經刑事局及移民署與日、泰警方共同溝通協調遣返及偵辦等事宜後，由移民署依入出國及移民法規定遣送回泰國。

據泰國警方透露，少女的母親過去多次往返日本、台灣、越南等地，累積出入境紀錄達27次，長期在外打工，與少女幾乎不曾共同生活。受害少女在今年6月遭生母誘騙至日本賣淫，還將她獨自留在店內離開日本，少女受困40多天被迫接待約70名男性客人，直到今年9月才趁隙逃出。

少女獲救後表示：「我想回泰國，我想見祖父母，我想回到國中唸書。」日本與泰國駐日大使館最終協調，近期內將少女送返泰國，少女回到故鄉後，預計將先進入當地的兒童保護機構生活，並由泰國政府接手後續的教育與心理輔導。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





