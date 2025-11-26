泰國「300年一遇」暴雨奪19死！宋卡重災區淹至2.5公尺
（記者許皓庭／綜合報導）泰國南部近來遭逢罕見強降雨，多地一夜之間被洪水吞沒，累積超過12萬7000戶受災。根據泰國官方統計，截至昨（25）日已有至少 19 人不幸身亡，原因多與觸電及洪水意外有關。面對快速惡化的災情，總理阿努廷宣布宋卡府進入緊急狀態，要求災區民眾立即撤離至安全地點。
泰國皇家灌溉署指出，此次侵襲合艾市的雨量，被評估為「300年一遇」等級，意指在統計機率上極為罕見。暴雨短時間內累積接近 400 毫米，加上河川水位暴漲與山洪突發，造成區域迅速淹沒。重災區街道瞬間成為水道，最高水深達 2.5 公尺，不少住家只剩屋頂露出，救援船艇被迫深入市區，協助脫困與物資運送。
阿努廷表示，洪患對民宅與公共設施造成大規模破壞，政府已要求軍方協助救災與重建，並設置多處避難中心安置民眾。他也呼籲各地居民提高警覺，避免靠近積水或電線等高風險區域。
為加速降雨退去，皇家灌溉署與多個部門已啟動緊急排洪作業，調派抽水機與推進器將洪水導入宋卡湖及泰國灣，同時持續撤離低窪地區居民。官方預期，隨著雨勢逐步減弱，積水將慢慢消退，但仍提醒災區保持警戒，防範後續可能的土石流或水位回漲。
