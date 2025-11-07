泰國12歲女童被賣到東京按摩店接客 竟是親生媽媽推下海

日本近日發生一起人口販賣案件，震驚社會。一名年僅12歲的泰國女童疑似被親生母親賣到日本，被迫在按摩店從事性交易。日本警方已逮捕店長等人，但女童母親已離開日本，目前正由泰國警方調查中。

按摩店老闆因強迫未成年人進行性交易而被逮捕。（圖／NNN）

綜合日媒報導，東京警視廳逮捕了2名在東京文京區開設按摩店的男子，他們涉嫌在今年6月至7月期間，僱用一名12歲的泰國女童並強迫其進行性交易。

據稱，該女童曾表示：「那人甚至都沒問我的年齡」、「如果我服務不好，我媽媽會生氣」。

廣告 廣告

據悉女童是被媽媽帶到日本，隨後便要求她在按摩店工作，最後更是直接把女童丟在日本，自己離境。

東京警視廳正在將此案作為人口販賣案件進行調查，並懷疑有中間人參與其中。

與此同時，泰國警方也接獲消息展開行動。反人口販賣中心負責人塔猜（Tatchai）表示，「我們接到了來自日本的電話。這是我們第一次遇到此類案件，我們已經收到相關訊息，目前正在調查涉案人員並收集證據。」

據報導，女童的母親不在泰國，而是在海外。

泰國當地媒體紛紛以「一名泰國女孩的悲慘遭遇」為題報導相關消息，泰國警方計劃繼續進行調查，以確認涉案人員的身份。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

川普政府護照新政獲最高法院支持 僅承認兩種性別標記

第一印象！高市早苗透露習近平「認真嚴謹」、川普「開朗幽默」

提升以色列國際合法性！哈薩克宣布加入《亞伯拉罕協議》