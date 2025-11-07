泰國12歲少女與母赴日 竟遭親娘賣為性奴

日本查獲跨國人口販賣案，12歲泰國籍少女遭母親賣往東京提供性服務。（示意圖，非當事人／shutterstock達志影像）

日本東京查獲一起跨國人口販賣案。一名12歲泰國籍少女被迫在東京一間「按摩店」提供性服務，且在1個月左右接待了約60名客人，少女因無法忍受，趁機逃往出入境管理局，請求協助。警方調查發現，少女竟是被母親帶往日本轉賣給不法業者，而少女在期間的所得全被業者與媽媽平分。東京警方目前已逮捕違法店家，並與泰國相關單位合作後續作業。

日本NHK電視台記者 菅谷鈴夏：「12歲泰國籍少女被迫從事性服務的地點，就在這棟建築物的某一間，地理位置不但面向著大馬路，周圍更林立著公寓、辦公大樓。」

附近居民：「太不可置信了。不過公寓的話，確實可能會不知道旁邊住了誰。」

陽台上掛著晾乾的衣物，看上去就是個再普通不過的尋常人家，怎知道屋內竟是人口販賣與性犯罪現場。

聲音來源:日本NHK電視台主播：「被逮捕的嫌犯細野正之，在文京區湯島經營包廂按摩店。他因僱用12歲泰國籍女孩，在店內向顧客提供性服務，涉嫌違反勞動基準法。」

日本警視廳表示，51歲的細野正之嫌疑人涉嫌人口販賣，將年僅12歲的泰國籍女孩囚禁在稱為「包廂按摩店」的民房內提供性服務。根據少女自述，她原本與祖父母、妹妹同住泰國北部，就讀當地公立中學；今年6月下旬，本身就從事性工作的母親，帶著少女以15天短期停留免簽證方式入境日本，抵達當天就被媽媽帶往所謂的「店舖」，並且被告知以後就要在這裡「接待客人」。

聲音來源:轉述受害少女自白：「我討厭性服務不認識的男性，可是又不能不聽媽媽的話。」

當晚，母女兩人在店內同住一晚後，媽媽留下完全不會日文的女兒獨自離去，而少女也開始了每天只能睡在廚房，並等著陌生男性上門的日子。

聲音來源:日本NHK電視台主播：「少女在大約一個月時間，接待61名客人，賺得62萬多日圓，所有報酬由店家與母親對分，約30萬日圓匯至母親相關名義帳戶。」

女孩更告訴警察，中途因包廂按摩店結束營業，自己被媽媽轉介到其他店面繼續賺錢。而她幾次向母親與朋友求救，卻始終得不到任何回應。直到9月，實在忍無可忍，便趁隙逃出，向出入國管理局請求協助。

聲音來源:轉述受害少女自白：「如果我不工作家人就沒辦法生活，所以我只能忍耐。我想回去泰國，我好想祖父母跟妹妹，也想回去上學。我知道自己會被抓，可是我好想回泰國。」

事件曝光後，瞬間點燃社會憤怒輿論。專家進一步指出，日本的人口販賣其實相當氾濫，日本官方統計拐賣人口受害者國籍，以去年為例，受保護者分別來自菲律賓與印尼，共8人；其餘近9成都是本國籍的日本人，被害狀況更是年年惡化。日前，池袋一間酒吧以虐待、監控等方式威迫員工違法性交易，遭到警方查獲，相關人等也一併被帶回。

日本民眾：「我有朋友就是在酒吧工作，其實會害怕可能被捲入事件中。」

日本民眾：「我很訝異日本竟然也有這種事件。」

人口販賣被害者辯護團 皆川涼子：「人口販賣在英文也稱為『Modern Slavery』，翻譯過來就是『現代奴隸制』。很多是透過社群網路控制他人，奴役他人的方式也變得現代化。人口販賣不是什麼過去的議題，更不是發生在其他國家，而是真的就在你我身邊。」

專家指出，日本過去的人口走私來源多為貧窮的海外國家；但是近年網路犯罪猖獗，導致被害國家與地區快速擴大。而人口販賣、性交易等犯罪行為往往無法一眼察覺有異，警察與人權團體因此呼籲，不要懼怕成為熱心之人，一旦發現任何不尋常、可疑狀況時，請勇敢訊問並給予協助，因為你眼前的人很可能正身處痛苦的煉獄之中。

