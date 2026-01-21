泰國16人新年遊變惡夢！70萬泰銖團費突遭加收 旅客無房可住、腳受傷只有衛生棉止血

一行人因無法辦理入住，只能在飯店大廳乾等。圖／翻攝畫面

歡慶新年之旅成地獄假期！泰國16人家庭日前參加旅行社旅遊團，前往哈爾濱旅行，不過支付70萬泰銖後，原以為可以放心地參加全套行程，未料起飛前，旅行社突告知需墊付離境機票費用20萬泰銖，並承諾於3天內返還；不過收了錢，旅程才剛開始就面臨導遊無法上飛機、一行人航班不一、飯店房間也因旅行社未完成付款程序無法入住，問題不斷；對此，旅行社發布聲明致歉，消費者仍決定向警方報案。

根據媒體報導，泰國16人家庭日前參加旅行社哈爾濱旅行團，不過旅程一開始，就因機票問題被多收取20萬泰銖，接著導遊因未訂到機票缺席，一家老少又被安排不同班機，拆開行動；好不容易自泰國抵達中國後，因行程安排問題，轉機時間僅有1小時，導致全團在北京錯過飛哈爾濱轉機航班，被迫取回行李、重新購票。

旅行社因機票、行程處理問題，導致旅客被拆航班、重新購票。圖／翻攝畫面

抵達飯店後，雖然已經預訂房間，卻因旅行社尚未完成付款，導致無法辦理入住，一行人只能在寒冷深夜等待數小時；通勤時，一名團員意外被瓷磚割傷腳，鮮血直流，旅行團不但沒有準備任何急救用品，也未及時送醫，同行者只能臨時以衛生棉止血。到了行程尾聲，旅行社仍未能及時準備回程機票，團員被迫分批、花了29小時才回到泰國。

事件曝光，涉事旅行社發布聲明，坦承機票安排與行程管理存在嚴重疏忽，導致泰國導遊無法隨行，但否認外界稱「棄團」一事，強調導遊曾透過「遠端視訊」協助；至於傷者，因事發地點偏遠，急救物資匱乏，救援人員已在途中找到藥局並提供紗布，住宿和機票問題，將聲稱因中國合作方「已預訂但未付款」，已由旅行社承擔額外費用，重新為遊客安排酒店和景點門票。

不過一行人仍無法接受旅行社說法，強調先前目前旅費已由70萬泰銖增加至90萬泰銖，損失恐怕不僅如此，目前已整理相關證據向泰國向警方報案，要求追究旅行社責任並尋求賠償。



