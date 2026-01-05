泰國2月大選升溫 提前投票登記破120萬人

泰國2月將舉行大選，除了選出國會議員外，也舉行憲法相關公投案；台泰時報今天(5日)報導，根據泰國選舉委員會公布最新選務統計指出，提前投票登記作業進行15天後，累計已有126萬4,103名選民完成登記，顯示民眾對即將到來的國會選舉與公投高度關注。其中，跨選區提前投票人數占最大宗，反映人口流動與工作型態變化對選務安排的影響。

泰國選委會表示，提前投票登記期間自2025年12月20日至2026年1月3日，包含選區內、跨選區及旅居海外等類型。統計顯示，選區內提前投票登記人數為4,837人，跨選區登記達114萬8,146人，另有11萬1,120名海外民眾完成登記。相關措施主要提供因公務、必要事務或身處國外、無法於2月8日投票日返鄉的選民使用。

泰國選委會補充，提前投票登記將於1月5日截止。已完成提前投票登記者，若後續無法於2月1日提前投票日出席，且希望於2月8日同日參與國會選舉與公投，可於規定期限內取消提前投票資格，以確保行使完整投票權利。

在公投部分，選委會同步開放跨選區與海外公投投票登記。統計顯示，1月3日登記首日，已有22萬5,920人提出申請，其中跨選區登記20萬7,439人，海外登記18,418人。泰國選委會強調，公投不設提前投票機制，僅能於2月8日投票日當天進行跨區或海外投票。