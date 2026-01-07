泰國2/2起調高「出入境旅客服務費」 漲幅高達66%

泰國民航局宣佈，將從2026年2月1日開始，調漲國際航班旅客服務費。

泰國民航局宣布，從2026年2月1日起，所有進出泰國的國際航班旅客，將收取每人25泰銖，約合台幣25元的旅客服務費；比現行15泰銖的旅客服務費，調漲10泰銖，漲幅達66.7%。泰國民航局表示，泰國民航局一直入不敷出，希望能藉由調高國際航班旅客服務費，確保民航監管工作穩定運作。（葉柏毅報導）

泰國民航局局長查瓦納帕育表示，泰國機場的國際旅客服務費，自2015年以來，從未調整，不過在這10年當中，人事、租金與科技設備等營運成本持續上升。目前每名旅客的實際管理成本，約為19.34泰銖，合台幣約為19.5元，現行收費已經低於支出，因此，泰國民航局才決定調漲國際航班旅客服務費，也在2025年12月3日，獲得泰國「民航委員會」核准。

據泰國媒體報導，泰國民航局的運作收入，幾乎全數由國際旅客服務費支應，泰國政府並不補助營運費用，因此，在入不敷出之後，泰國民航局的營運，開始捉襟見肘。

泰國民航局強調，這次調漲國際航班旅客服務費，並不是為了獲利，而是希望能達到收支平衡。官方預估，新費率可支應未來3到4年的營運需求，並可望在2028年前後，實現財務穩定。泰國民航局也表示，相關收入將用來強化泰國航空安全監管與制度建設，進一步提升國際社會對泰國民航體系的信心。