泰國2/8國會大選 同時舉行制定新憲法公投

螢幕上，各黨派總理候選人抽出辯論順序，台下的民眾輪番吶喊，聲援自己屬意的人選。泰國政府在去（2025）年12月11日宣布解散國會，同月12日泰皇批准後，今年2月8日舉辦大選投票，全國將選出500席的眾議院議員。

根據泰國最新的民調顯示，廣受年輕人支持的人民黨總理候選人納塔彭，以29.8%的支持率暫居第1；現任總理、泰自豪黨的阿努廷以22.2%居於第2；民主黨的艾比希則是以12.5%位居第3。

另外，這次的選舉除了選出選區候選人外，也有政黨比例選票。目前人民黨的支持度以33.5%位居第1；泰自豪黨跟為泰黨則是分別以22.7%與16.9%，位居第2跟第3名。選戰各種題目都會受到檢視，其中政府的廉能更是受到相當的關注。

泰國政經觀察網站經營者黃冠華分析，「泰國人都希望就是有一個更廉能的政府。像人民黨這邊，他們就打出了選舉口號就是『有我們就沒有貪污』、『有我們、沒貪污』。泰自豪黨主要是主打平民經濟，比如說我如何延續他們原本舊有的政策。為泰黨的部分，也是針對一些政府的廉能、貪污的部分去做透明化。」

這次投票除了選出屬意政黨與候選人之外，選民還會拿到1張公投票，公投的題目是「泰國是否需要一部新的憲法？」

推動公投團體iLaw律師安能（Anon Chawalawan）指出，「現在的憲法是由2014年發起政變的軍事政府所制定的。我們其實有看到泰國許多問題，都是因為這部2017年的憲法所造成的，像是之前的政治僵局。現在憲法法庭並沒有經過人民的賦權，它應該要有人民賦權的程序，如議員的負責制；這個法庭並沒有受到人民賦權，但卻可以讓2023年選舉後產生的2位總理被解職。」

公視國際記者楊智強在泰國報導，「泰國將在這個週日舉辦全國投票，而明日會是選舉的冷靜日，一切的拉票跟候選人造勢活動都必須停止。讓全國5300萬的選民可以靜下心來好好想想，到底誰才是自己屬意的候選人與政黨，在週日投下神聖的一票。」

