泰國2/8大選投票 無論結果阿努廷料續任總理

法新社今天(5日)報導，身為建築業巨擘繼承人、同時是業餘噴射機飛行員的泰國現任總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)，普遍被認為將在本週末的大選後，繼續擔任泰國總理，無論選舉結果如何。

他的泰自豪黨(Bhumjaithai Party)在上次大選中位列第三，但這位曾力主泰國將大麻合法化的59歲保守派人士，在前任總理貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)被法院命令撤職後，於去年9月就任總理。

阿努廷在曼谷進行競選造勢時告訴法新社：「我上任時在國會受到多數支持，所以這顯然符合民主。」

他憑藉改革派「人民黨」(People's Party)的支持贏得了總理職位。人民黨是國會最大黨團，民調預測此次選舉人民黨將再次位居榜首，領先泰自豪黨。

但目前預計不會出現絕對多數，分析人士預計阿努廷將在選後談判中領導一個新的執政聯盟。

泰自豪黨最有可能的夥伴是排名第三的為泰黨(Pheu Thai)，這是戴克辛(Thaksin Shinawatra)家族的政黨，過去20年來一直主導著泰國政壇，儘管其創辦人兼前總理戴克辛目前身陷囹圄。

阿努廷說：「我可沒準備迎接失敗。」他邊說邊與黨員在首都的中國城享用一碗湯麵。

儘管家境富裕，阿努廷為自己塑造出平易近人的形象，喜歡街頭小吃，並穿著T恤短褲出現在社群媒體上，翻炒食物，或用薩克斯風或鋼琴演奏1980年代的泰國流行歌曲。

家族財富

阿努廷本人出身於政治商業世家，其家族財富的核心是「中泰工程公司」(Sino-Thai Engineering)，這家建築公司過去數十年來獲得了大量利潤豐厚的政府合約，其中包括曼谷主要機場和國會大廈的建設。

阿努廷的父親在2008年的政治危機期間曾任代理總理，之後又擔任了3年的內政部長。

阿努廷的政治命運長期以來與戴克辛家族緊密交織，既是盟友也是對手。

阿努廷本身是在紐約接受教育的工業工程師，他在30多歲時曾加入戴克辛的政黨，當時名為「泰愛泰黨」(Thai Rak Thai Party)，隨後該黨在2007年解散時，他被禁止參與政治活動5年。

在遠離政壇期間，他學習了飛行，創建了一個私人小型飛機機隊，用於向醫院運送捐贈器官。

後來，他以泰自豪黨領導人的身份重返政壇，該黨已被證實是個政壇變色龍，曾加入多個執政聯盟，他並擔任了此前3位總理的的副手，其中包括貝東塔。

他先前在軍方領導的政府中，負責管理依賴旅遊業的泰國應對疫情的工作。2022年，他兌現競選承諾，將大麻合法化，以刺激經濟，這一度成為全球關注的焦點。

如今，戴克辛家族的權力正在動搖，其選民支持度也在下降，電信業億萬富翁戴克辛因任期內貪腐而入獄，其女兒貝東塔則因對與柬埔寨持續不斷的邊境爭端處理不當，遭憲法法院罷免了總理職位。

邊境衝突

阿努廷去年6月率領泰自豪黨退出了與為泰黨組成的聯合政府。此前，貝東塔在一段洩露的電話錄音中，稱柬埔寨前領導人洪森(Hun Sen)為「叔叔」，並稱一名泰國軍方指揮官為她的「對手」，引發廣泛反彈。

這兩個鄰國在去年7月和12月爆發了衝突，造成雙方數十人死亡，超過一百萬人流離失所。

分析人士表示，邊境衝突引發的民族主義浪潮，增強了對泰自豪黨的支持。該黨反對放寬泰國嚴格的君主侮辱法，這被視為其保守傾向的體現。

政治學家納蓬(Napon Jatusripitak)表示：「這場衝突重塑了選民的優先事項，使他們更關注軍方的角色，及其在保衛泰國領土主權方面所發揮的作用。」

納蓬補充道：「唯一能在這個問題上採取民族主義和強硬立場的可信政黨，就是泰自豪黨。」

阿努廷在就任總理3個月後，去年12月底停火協議達成之前，宣布解散國會並舉行大選。

在中國城的造勢活動中，他強調：「沒有人想要戰爭，沒有人想要衝突。但我們必須捍衛我們的完整性和主權。」 (編輯:柳向華)