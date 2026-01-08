泰國20歲人妻遭夫逼「野外賣淫」 被迫跟公公上床、懷孕3個月生父成謎

泰國近日發生一起震驚社案件，一名少婦被丈夫逼迫賣淫，甚至被迫跟公公上床。（示意圖，由AI生成）

泰國羅勇府尼科姆帕塔納區（Nikhom Pพัฒนา）發生一起震驚社會的泯滅人性案件。一名年僅20歲的少婦向媒體與警方求助，指控丈夫不僅強迫她前往公園及樹林叢林賣淫，甚至逼她與「公公」發生性行為，由丈夫親自掌鏡拍攝不雅影片在網路祕密群組販售。該名女子目前已懷孕3個月，卻因長期遭多人性侵，完全無法確定腹中胎兒的親生父親是誰。

丈夫竟成皮條客 叢林設局、守在旁邊防止逃跑

根據泰媒《Thaiger》報導，這名受害女子的丈夫平時以販賣冰淇淋維生，兩人結婚約1年。女子控訴，丈夫為賺取家用，竟將她當成搖錢樹，強行載她前往郊外的公園或叢林提供性服務。

更令人髮指的細節是，每當女子在樹林中接客時，丈夫就站在一旁監視，防止她趁機逃跑。女子淚訴，丈夫甚至將歪腦筋動到自家父親身上，強迫她與公公發生關係，並由丈夫拍下影片上傳至社群平台的「祕密群組」，藉此吸引更多嫖客上門消費。

懷孕三個月不知生父是誰 公公認了「曾與媳婦發生關係」

受害女子表示，自己長期被關在丈夫家中，無法單獨出門，直到近日找到機會才聯絡媒體與警方到場救援。由於接客期間嫖客常未採取避孕措施，加上又被強迫與公公發生關係，目前懷有3個月身孕的她，對孩子的生父身份一無所知。

警方獲報後迅速逮捕22歲的丈夫及其父親。面對偵訊，公公坦承曾與兒媳發生性關係，但堅稱只有「一次」。而她的婆婆在得知消息後也趕往警局，她表示對丈夫與兒子的惡行毫不知情，強調「無法接受這種行為」，支持警方依法嚴懲，並對兒媳的遭遇深感同情。

法律制裁與安全安置 警方將擴大追查嫖客名單

當地警方目前已對這名惡夫提起多項訴訟，包括違反《電腦犯罪法》傳播淫穢資訊牟利，以及販運人口、強迫他人賣淫等罪名；而其父親則被依強姦罪起訴。警方強調，未來將根據通訊軟體內的證據，擴大追查曾購買性服務的嫖客，務必將涉案人員全數繩之以法。

受害女子目前已在協助下搬往安全處所，並接受相關部門的醫療檢查與心理輔導。這起慘劇在泰國社群引發巨大反彈，網友紛紛怒斥「這家人簡直是惡魔」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

