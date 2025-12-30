泰國2025觀光成績慘淡！綁架、戰火與匯率嚇跑陸客，遊客總人數比去年大減7%

以美食與夜生活聞名於世的泰國，一直是全球遊客渡假首選地點，然而就在2025 年即將落幕的今天，政府報告卻交出一份慘淡的成績單。根據泰國觀光部最新發布的統計數據，截至12月28日為止，今年外籍遊客入境人數累積達到3260萬人次，相比2024年同期下滑超過7個百分點。

假如不將新冠肺炎（COVID-19） 疫情期間算入，這是泰國觀光業十年來、首次出現年度衰退。

彭博報導指出，泰國政府打從年初就投注大量心力與資金，希望拉高訪問人數，進行促進其國內經濟和觀光產業發展。沒想到，此時卻發生一樁讓所有人都來不及反應的突發事件：中國演員王星抵達泰國後遭綁架，後於鄰國緬甸的詐騙中心獲救，此事件在社群快速發酵，隨即重創泰國旅遊形象，掀起第一波中國遊客退訂潮。

廣告 廣告

除了因為綁架與詐騙中心引發的擔憂，不久後泰國再次登上新聞版面，曼谷一棟正在興建的高樓工地，受到來自緬甸地震波衝擊，發生駭人聽聞的坍塌事故，外加南部邊境與柬埔寨的血腥武裝衝突，以及政府再次「歷史重演」，陷入不斷更迭動盪的局勢，讓泰國高度倚賴的中國遊客群體，出現更大規模退訂潮。

除了安全問題，匯率則是另一大致命傷。泰銖在2025一整年強勢升值8%，使得泰國旅遊成本大幅增加；與此同時，東南亞地區的競爭對手印尼，其貨幣印尼盾貶值4%。泰國旅遊協會（ATTA）秘書長阿迪特（Adith Chairattananon）直言，「安全疑慮與泰銖走強，是今年影響遊客數量的兩大關鍵因素。」

2025年7月17日，泰國曼谷，兩座恐龍模型漂浮在昭披耶河上，為電影《侏羅紀世界：重生》宣傳造勢。（美聯社）

只不過，儘管遊客總人數大幅下滑，但泰國依然找到新的解決方案，維持自家旅遊市場熱度，鄰居馬來西亞取而代之、以450萬人次位居訪客來源榜首，其次則是中國的440萬人次，第三位是印度的250萬人次。

然而，受到最關鍵的中國市場縮減，導致全年觀光收入也隨之縮水至1.5兆泰銖（約新台幣1.49兆元）。

2026的賭注：重奪中國遊客信心

泰國觀光局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）設定2026年新目標，要挑戰迎接3670萬入境遊客，並將重心放在「短途市場」。其中，中國遊客依舊是重點發展對象，期望能讓陸客回升至670萬人次。

專家則提醒政府，泰國來年觀光業能否復甦，取決三大重點：第一是政府能否有效控管邊境爭議，別再讓各種爆炸衝突佔據版面，進而引發外界對赴泰旅遊的負面觀感，其二則是設法抑制泰銖過度升值。第三點、也是最關鍵的問題，是盡快重建國際遊客、特別是中國遊客，對前往泰國可以「安心旅遊」的信心，沒有這個信心，給予再多優惠或補貼都沒有用。

更多風傳媒報導

