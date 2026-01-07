泰國3度任主題國 台北國際書展2/3「閱讀泰精彩」登場

由文化部主辦的2026年第34屆台北國際書展將於2月3日至8日在世貿一館登場。今年以「閱讀泰精彩」為主題，邀請泰國第三度擔任主題國，透過出版、藝術與生活美學呈現泰國的多元樣貌。

台北書展基金會7日舉辦泰國主題國暨國際焦點記者會。泰國商務處處長李楷莉(Kallaya Leewongcharoen)表示，今年泰國館以「CreaTHAIvity」為主題，結合「創意」與「泰式生活方式」，集結37家泰國出版社參展，展出50本精選書籍與21位藝術家的插畫作品，並規劃超過30場活動，包括作家講座、藝術家見面會、泰式料理示範與泰拳表演，打造沉浸式的閱讀與文化體驗。

文化部政務次長李靜慧表示，台北國際書展自1987年創辦以來，始終不只是書籍銷售場域，更是一個讓不同語言、文化與出版系統彼此交流、對話的平台，這樣的角色也來自台灣對言論自由、出版自由與創作多元性的長期珍惜與堅持，讓台北書展在亞洲發展出極具活力的樣貌。

李靜慧指出，這是泰國繼2009年、2014年後，相隔十年第三度擔任台北書展主題國，內容涵括小說、童書、漫畫、條漫、插畫，以及歷史與政治書寫，呈現當代生活的感性敘事，可說充分展現泰國創作的靈魂。李靜慧：『(原音)泰國主題館呈現的是一個世代多元題材，開放形勢很活潑的出版風景。此外也邀請到很多泰國重量級的作家跟插畫家會親自來台，讓讀者能夠從味覺、聽覺，還有身體到語言的部分，讓我們來全方位的感受到泰國的創作靈魂，也讓我們來重新思考東南亞文學如何在當代亞洲文化版圖當中越來越清晰而自信的聲音。』

李靜慧也指出，今年書展集結多個歐亞國際館，包括比利時聚焦圖像敘事與漫畫創作、捷克展現兒少出版的形式創新、法國策劃跨世代閱讀設計、印度以故事為核心展開文化想像，以及義大利將漫畫視為重要文學形式的策展視角，讓台北書展成為以出版為核心、以文化為語言的國際交流現場。

李靜慧不忘強調，今年起，13至15歲文化幣已從試辦600點正式提高至1,200點，約有近200萬名青少年受惠。她期待書展成為年初文化消費的「第一桶金」，在寒假期間陪伴更多青少年走進書展，選一本屬於自己的書，找到與世界對話的起點。

台北書展基金會董事長郝明義則開心表示，文化幣的加碼可說為在年前舉辦的台北國際書展帶來振奮的消息，等同提前發放閱讀紅包，也讓疫情後逐年回溫的讀者熱潮更加明顯。他並透露2026年參展出版社與展位數雙雙創下新高。

郝明義也感謝泰國擔任主題國，他指出，台灣與泰國在國際上常被外界混淆，正反映兩個國家存在相似之處，泰國文化兼具傳統與當代、文化性與商業性，能將多元元素融合得恰到好處，相信這次台北國際書展會讓台灣的讀者對泰國耳目一新。(編輯：宋皖媛)



泰國三度任台北國際主題國，泰國商務處處長李楷莉介紹主題館精彩內容。(江昭倫 攝)