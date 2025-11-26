泰國300年一遇暴雨！合艾淹至2樓「民眾賭命踩電纜」到高處…大馬北部恐遭波及

=泰國合艾發生嚴重水災。圖／翻攝自X

泰國南部自11月19日起因受到活躍季風槽影響，連日降下破紀錄的豪雨，其中旅遊勝地合艾（Hat Yai）在11月21日更迎來單日335毫米的雨量，3天累積雨量多達630毫米，創下「300年一遇」的超級暴雨。氣象專家警告，東由於北季風仍在活躍，後續可能再出現強降雨，提醒泰國及鄰近國家務必提高警覺，泰國政府也呼籲民眾留在室內、避免前往淹水區域。

泰國 300 年一遇暴雨重創南部！洪水淹至2樓、至少19死

根據CNN等外媒報導，在豪雨的持續衝擊下，泰國宋卡府（Songkhla）等地多條河川暴漲、山洪爆發，洪水迅速湧入市區，淹水災情由11月21日起急速惡化。合艾市可謂首當其中的重災區，市區多處在暴雨後迅速淹沒，在臉書、Threads等社群平台都可看見受困在當地的民眾與遊客PO出影片，只見合艾幾乎整座城市都泡在水中，1樓店面與民宅已快滅頂，也有搜集人員搭船穿梭市區，協助運送物資並撤離居民。

泰國合艾發生嚴重水災，洪水幾乎已將車子淹沒。圖／翻攝自X

泰國南部截至昨（25）日仍有9個府（類似台灣的「縣」）仍未退水，災情影響超過12.7萬戶家庭，其中合艾醫院更是部分供水與電力中斷，院內一度陷入混亂，院內共約500人受困，其中包括200名病患，而且交通完全中斷、家長無法抵達醫院，醫院3樓的嬰兒病房裡更有約30名新生兒被迫留院避難。護理師焦心表示，洪水原本只淹到1樓，但隔日已淹至2樓，院內人員都非常擔心水位還會繼續上升。

官方啟動抽水機全力排洪！洪水蔓延至馬來西亞北部

泰國皇家水利署（Royal Irrigation Department）與地方政府自昨日起全面投入救災，派出卡車運送物資、撤離高風險地區民眾，並安裝數十台抽水機與推進器，將洪水排向宋卡湖及泰國灣東岸，水利署表示，一旦大雨停止，積水也會逐漸緩解，但仍提醒低窪地區人民還需維持高度警戒。另外，泰國衛生部證實，這次洪災已造成至少19人死亡。

這場大雨自11月21日起逐漸向南擴散至馬來西亞北部。馬來西亞工藝大學（Universiti Teknologi Malaysia）環境與氣候系統研究員莫哈末法迪爾教授（Prof Dr Mohd Fadhil Md Din）指出，這波強烈雨帶可能延伸至馬來西亞北部地區，包括玻璃市（Perlis）、吉打（Kedah）及及霹靂北部（Perak）都空降迎來突發水災與土石流風險。據了解，玻璃市已出現多起山坡滑動，上千人被迫撤離。

城市交通幾乎中斷，還有民眾毛線踩電纜渡河。圖／翻攝自X

不過，馬來西亞吉蘭丹大學（Universiti Malaysia Kelantan）地球科學專家教授俄拉克（Aweng Eh Rak）則認為，馬來西亞應只會受到合艾水災「輕微溢出效應」，但仍提醒大馬人影避免在東北季風結束前，即明（2026）年3月前往泰國南部，馬來西亞北部居民與商家也需提高防災等級。

1樓店面都已全滅。圖／翻攝自X

對此，馬來西亞外交部發佈最新聲明指出，大多數受災的馬來西亞公民都住在高層飯店，目前都已確認人身安全。根據馬來西亞移民局截至11月24日的最新數據，已有超過6300名馬來西亞公民安全離開泰國，回到馬來西亞。

馬來西亞駐宋卡總領事館仍保持高度戒備，目前已啟動行動小組，並與泰國相關機構和當地志工協調，為仍受困於泰國的馬來西亞公民提供支援，提醒尚未獲得援助的馬來西亞公民可立即聯繫總領事館或大使館。



