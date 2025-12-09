泰國35歲主播陳屍家中！法醫揭他體內有劇毒

▲泰國知名主播納塔武特被發現陳屍在家中，享年35歲，他的屍體經過檢驗後，被發現有致死量的氰化物成分。（圖／＠natdjza IG）

[NOWnews今日新聞] 泰國知名電視台「8頻道」新聞主播納塔武特（Nattawut Ponglangka）上月29日被發現陳屍在自家中，享年35歲，他的屍體經過法醫檢驗後，被發現有致死量的氰化物成分，使得他的離世原因有超大疑點，現正在調查中。

納塔武特陳屍自家！體內竟查出劇毒

納塔武特在離世前一天晚上還在主持節目，因此一開始被警方認為是因為心律不整而離世，不過經過法醫調查後，發現他的體內有氰化物成分，且是足以讓人死亡的份量，目前檢方已經介入調查中。

廣告 廣告

因為事發突然，納塔武特的節目搭檔也透過社群哀悼，「願你安息，這消息太讓人意外了，但卻是真實的。」同時分享了兩人一起主持節目的畫面，突然離世讓身邊親友短時間內都無法接受。

▲納塔武特的屍體裡被發現致命劇毒。（圖／@natdjza IG）

另外，有眼尖網友發現納塔武特生前曾在社群上傳許多低潮文章，「不要傷害善良人，因為他們不會因為被傷害就生氣」、「沒有錢就不能相愛？所以本來就窮的人，就不值得被需要嗎？」看起來生活碰上許多低潮，不過這些貼文區卻在他離世後也被刪除，引起許多討論。

資料來源：IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

謝侑芯全裸陳屍浴缸！黃明志報案後慌張走人遭警攔 命案現場曝光

曾檢舉李陳鎬酒駕！女友驚傳陳屍家中 網痛批：她被輿論霸凌

Ella淚灑記者會！想到3好友離世、弟弟生病：盡我所能地給予陪伴