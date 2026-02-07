泰國8日大選 戴克辛鐵票區鬆動、選民轉向泰自豪黨

泰國農村東北部長期以來是民粹領袖戴克辛(Thaksin Shinawatra)的鐵票區，但隨著與柬埔寨邊境的衝突再起，這一局面可能在本次於8日舉行的國會大選改變。

泰柬去年因殖民時期遺留的領土爭議爆發武裝衝突，造成雙方數十人喪生，並導致總計超過百萬人流離失所。在一段外流的電話錄音中，時任總理、戴克辛的女兒貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)稱呼柬埔寨前總理洪森(Hun Sen)為「叔叔」，並形容泰國軍方是她的「對手」，導致法院將她解職。

廣告 廣告

這對長年支持戴克辛的沙繳府(Sa Kaeo)魚丸攤販烏泰(Uthai Goon-Guer)來說，已經無法接受。這名62歲的攤販對法新社表示：「他們毀了泰國的榮譽。我這次不會投票給為泰黨(Pheu Thai)。」

為泰黨是戴克辛過去所創立政黨的最新化身；戴克辛目前正因貪汙罪名服刑。

烏泰如今轉而支持總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)所屬的泰自豪黨(Bhumjaithai)。泰國國會在貝東塔被撤職後選出阿努廷為總理，他在民族主義情緒升溫下聲勢大振。

烏泰說：「我會投票給泰自豪黨，因為他們在泰柬衝突中表現不錯，所以我想再給他們一次機會。」

昔支持者轉支持泰自豪黨

戴克辛在1990年代末創立「泰愛泰黨」，在接下來20年間主宰了泰國廣大的東北部地區伊森(Isaan)。該地區普遍比其他地區貧困。

戴克辛執政時期推出健保補貼、稻米收購價格等民粹政策，為該黨帶來一場又一場壓倒性勝利，儘管批評者質疑稻米政策的實際成效。

不過，在2023年大選中，為泰黨的支持度已開始下滑，被後來被進步派政黨前進黨(Move Forward Party)超越。前進黨已被下令解散，改組為人民黨(People's Party)。

分析人士指出，為泰黨的困境又因泰自豪黨高舉民族主義旗幟而加劇。泰自豪黨承諾，要在邊境興建圍牆、招募10萬名志願兵，成功引起選民共鳴。

阿努廷去年9月上任後不久，便授權軍方在邊境問題上可自行判斷，並採取任何必要行動，無須事前請示政府。

62歲的前農民通雍(Thongyon Klongkos)在邊境戰事爆發期間被迫撤離家園2週，她表示，自己對當地軍力增加心存感激。

她對法新社說：「我很感謝士兵全力投入，我感到很安全。」

地方頭人對年輕世代影響力減弱

除了民粹政策外，戴克辛過去能在選舉中屢戰屢勝，關鍵之一在於他能與地方頭人結盟，以動員當地人民支持。

在沙繳府，這股力量來自自1970年代崛起的沙諾(Sanoh Theinthong)政治家族。該家族透過與柬埔寨主要邊境關卡相關的物流生意累積財富。

沙諾曾擔任戴克辛政黨的顧問，他的兒子索拉翁(Sorawong)在貝東塔執政時期出任觀光與體育部長。

索拉翁在一場約百人參加的造勢活動中對支持者說：「相信為泰黨，大家的生活條件就會改善。」

然而，素可泰開放大學(Sukhothai Thammathirat Open University)泰國政治講師尤他蓬(Yuttaporn Isarachai)指出，一些地方政治家族的影響力正「隨時間逐漸衰退」。

他說：「一個主要依賴年長選民支持的政治家族，可能難以吸引年輕世代，而年輕人愈來愈傾向尋找新的選擇。」(編輯：許嘉芫)