泰國BL文學從小眾走向主流 作者書展曝關鍵

▲泰國BL作家柴拉特•皮皮帕塔納普拉普（右三）、納帕頌•克穆塔（右二）、以及MTRD.S（右一）出席講座「從小眾走向主流：泰國BL文學的演化及藍圖」（圖／台北書展基金會）

[NOWnews今日新聞] 書展邁入第四天，昨（5）日泰國BL作家柴拉特•皮皮帕塔納普拉普（Prapt）、納帕頌•克穆塔（Cali）、以及MTRD.S在書展登場，在「從小眾走向主流：泰國BL文學的演化及藍圖」講座，創作、產業與文化脈絡切入，分享BL文學如何從邊緣作品，逐步走入主流出版與大眾市場。

BL文學從小眾到主流，離不開作者與讀者對題材認知的轉變。Prapt表示，早期不少人將BL與LGBTQ分離看待，視為非主流的類型，但其實閱讀BL過後會發現這是一樣的事情。Cali指出，自己在BL產業深耕13年，看到讀者的接受度逐步提高，出版社也開始重視BL作品，使BL文學逐漸從網路或邊緣圈層走向主流。

BL的定義也在演化中。Prapt表示，BL核心仍是愛情故事，但自己希望創作輕鬆易讀的內容，讓讀者在閱讀後心生柔軟、帶有粉紅的情感氛圍。Cali說，BL作品不僅局限於「男男愛情」，還要兼顧故事的青春感與曖昧氛圍，使愛情故事呈現可愛、美好的一面。

產業面上，Prapt指出，BL文學市場正在經歷顯著轉折。從早期BL小說無法進入書店，到現在不僅可出版實體書籍，更拍攝成影集供讀者觀賞，這背後反映了讀者與社會的眼光正在轉變。此外，書店與出版社的認可，使 BL文學能走進更多公共空間，成為具經濟與文化價值的產業。

創作內容也不斷進化，MTRD.S表示，BL不再僅侷限於愛情敘事，而是結合推理、奇幻以及泰國特有的文化與信仰元素，使作品更有層次與吸引力。讀者可以從中體驗不同題材，同時享受愛情故事的甜美與曖昧。

泰國BL文學之所以能從小眾走向主流，關鍵不只是市場需求與社會眼光的改變。從讀者認知的逐步接納，到創作者持續拓展題材與敘事方式，再加上產業與出版機制的成熟，BL文學正在成為文化主流中不可忽視的一股力量。

